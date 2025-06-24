Крупный челябинский застройщик передал городу участок под школу возле Шершней

На десятом заседании гордумы депутаты утвердили принятие в муниципальную собственность земельного участка площадью 15 000 квадратных метров под строительство школы. Об этом на заседании 24 июня сообщил спикер городской думы Сергей Буяков.
«Мы приняли в собственность города участок под строительство школы на 1500 мест. У города есть потребность в той территории. Мы следуем интересам жителей Челябинска. Школа будет построена рядом с жилым сектором на улице Блюхера», — отметил спикер гордумы Буяков.
Землю городу передал застройщик «Симфония». Школа будет расположена на улице Блюхера рядом с жилым комплексом, который возводит девелопер. Согласно документации планировки территории впоследствии предусмотрено образование земельного участка площадью более 27 000 квадратных метров под строительство общеобразовательного учреждения.
Жилой комплекс, который возводит застройщик «Симфония», будет расположен на АМЗ рядом с гипермаркетом «Лента» на Блюхера, городским бором и Шершнями. ЖК строит компания «Комплекс Строй», аффилированная с крупными челябинскими бизнесменами Вайнштейнами.
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