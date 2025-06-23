Челябинский депутат Ботов напомнил родителям о правилах безопасности для детей летом

Депутат гордумы Челябинска Евгений Ботов призвал родителей внимательно отнестись к безопасности детей во время летних каникул, напомнив об основных правилах, которые помогут избежать трагедий. По словам депутата, лето — это не только время отдыха и развлечений, но и период повышенных рисков. Об этом он заявил URA.RU.
«Чтобы каникулы прошли без происшествий, важно соблюдать основные правила безопасности. Родители должны всегда знать, где находится ребенок и как с ним связаться. Также важно обсуждать с детьми основные правила безопасности в доступной для них форме, особенно обращая внимание на купание в водоемах и общение с незнакомцами», — сказал Ботов.
По словам депутата, безопасность на воде — первое, о чем стоит помнить. Купаться разрешено только в специально оборудованных местах и обязательно под присмотром взрослых. Нельзя заплывать за буйки и приближаться к лодкам. Нырять в незнакомых местах опасно, так как можно удариться о дно или коряги. Даже при использовании надувных кругов и жилетов, нельзя терять бдительность, напомнил Ботов.
Также защита от солнца и перегрева является важным аспектом летней безопасности. Необходимо надевать головной убор, носить светлую одежду из натуральных тканей и регулярно пользоваться солнцезащитным кремом. Важно пить достаточно воды, особенно в часы наибольшей солнечной активности — с 11:00 до 16:00. А гуляя в лесу и парке следует остерегаться опасных насекомых и растений. Не трогать ос, пчел и шершней — они могут ужалить. После прогулки необходимо проверять кожу на наличие клещей. Кроме того, запрещается есть незнакомые ягоды и грибы, так как они могут быть ядовитыми.
Ботов отметил, что на улице нельзя разговаривать с незнакомцами и садиться в чужие машины. Следует избегать безлюдных мест, стройплощадок и заброшенных зданий. Переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, смотря по сторонам. Кататься на велосипеде, самокате и роликах лучше в безопасных местах, таких как парки и скверы, и обязательно использовать защитное снаряжение.
Как отметил депутат, даже для домашнего отдыха существуют базовые правила. Детям запрещается открывать дверь незнакомым людям, играть с огнем, высовываться из окон и сидеть на подоконниках. Родителям Ботов рекомендует каждый раз убеждаться в том, что окна надежно закрыты, опасные предметы, такие как ножи, лекарства и бытовая химия убраны.
«Прошу родителей научить детей экстренным номерам: 112 — единый номер спасения, 101 — пожарная служба, 102 — полиция, 103 — скорая помощь. Это может спасти жизнь», — подчеркнул Ботов.
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