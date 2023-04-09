Fox News: кризис вынуждает американцев красить картофель вместо яиц на Пасху

В США на Пасху вместо яиц предложили окрашивать картофель, сообщает Fox News Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Резкий рост цен на яйца в США может вынудить простых американцев красить на Пасху картофель, чтобы сэкономить свои денежные средства. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

«Идея покрасить картофель на Пасху начала циркулировать в социальных сетях этой зимой, когда цены на яйца резко выросли», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что в феврале цены на яйца в США выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Несмотря на это большинство американцев все же склоняются к покупке яиц как к более традиционному пищевому продукту на Пасху, заключили авторы материала.

Православные верующие отметят Пасху 16 апреля. По традиции печь куличи и окрашивать яйца позволено в последнюю неделю перед Пасхой — в любой день Страстной недели. Диетолог Евгения Пегова рассказала о том, что тем, кто желает придерживаться Великого поста, стоит перед его началом проконсультироваться с врачом, чтобы не навредить своему здоровью, передают «Дни.ру».