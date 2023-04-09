Fox News: кризис вынуждает американцев красить картофель вместо яиц на Пасху

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Христианский праздник Пасха. Сургут, пасха, крашенные яйца
В США на Пасху вместо яиц предложили окрашивать картофель, сообщает Fox News Фото:

Резкий рост цен на яйца в США может вынудить простых американцев красить на Пасху картофель, чтобы сэкономить свои денежные средства. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

«Идея покрасить картофель на Пасху начала циркулировать в социальных сетях этой зимой, когда цены на яйца резко выросли», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что в феврале цены на яйца в США выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Несмотря на это большинство американцев все же склоняются к покупке яиц как к более традиционному пищевому продукту на Пасху, заключили авторы материала.

Православные верующие отметят Пасху 16 апреля. По традиции печь куличи и окрашивать яйца позволено в последнюю неделю перед Пасхой — в любой день Страстной недели. Диетолог Евгения Пегова рассказала о том, что тем, кто желает придерживаться Великого поста, стоит перед его началом проконсультироваться с врачом, чтобы не навредить своему здоровью, передают «Дни.ру».

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Резкий рост цен на яйца в США может вынудить простых американцев красить на Пасху картофель, чтобы сэкономить свои денежные средства. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. «Идея покрасить картофель на Пасху начала циркулировать в социальных сетях этой зимой, когда цены на яйца резко выросли», — говорится в материале телеканала. Там добавили, что в феврале цены на яйца в США выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Несмотря на это большинство американцев все же склоняются к покупке яиц как к более традиционному пищевому продукту на Пасху, заключили авторы материала. Православные верующие отметят Пасху 16 апреля. По традиции печь куличи и окрашивать яйца позволено в последнюю неделю перед Пасхой — в любой день Страстной недели. Диетолог Евгения Пегова рассказала о том, что тем, кто желает придерживаться Великого поста, стоит перед его началом проконсультироваться с врачом, чтобы не навредить своему здоровью, передают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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