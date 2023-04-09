Экс-спикера челябинского собрания депутатов осудили за махинации с жильем для сирот

Алексея Платонова осудили условно на три с половиной года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего председателя собрания депутатов Кунашакского района Челябинской области Алексея Платонова, обвиняемого в приобретении непригодного жилья для детей-сирот, приговорили к трем с половиной годам условного лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кунашакского райсуда.

«Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок три с половиной года. Без выплаты штрафа», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В 2014 году, по версии следствия, Платонов, когда руководил управлением имущественных и земельных отношений администрации района, приобрел в муниципальную собственность и предоставил лицам из числа детей сирот восемь квартир. Строительно-техническая экспертиза показала, что жилье для проживания не пригодно. Ущерб для муниципалитета составил более семи млн рублей. Вину подсудимый не признал.