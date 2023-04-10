10 апреля 2023

«Госуслуги» вернули функцию удаления аккаунта. Скрин

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Клипарт Госуслуги. Тюмень, смартфон, госуслуги, паспорт, смартфон в руке
Ранее удаление аккаунта было недоступна из-за угрозы взломов Фото:

Гражданин России может удалить свой аккаунт на портале «Госуслуги». В этом убедился корреспондент URA.RU.

Учетную запись можно удалить через мобильное приложение и сайт «Госуслуги». Ранее функция была недоступна из-за случаев взлома личных аккаунтов.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев отметил, что изменения на «Госуслугах» не связаны со слухами о новой волне мобилизации. Он отметил, что на сайте присутствует функция отключения от рассылки.

Госуслуги вернули удаление аккаунта
Фото:

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Гражданин России может удалить свой аккаунт на портале «Госуслуги». В этом убедился корреспондент URA.RU. Учетную запись можно удалить через мобильное приложение и сайт «Госуслуги». Ранее функция была недоступна из-за случаев взлома личных аккаунтов. Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев отметил, что изменения на «Госуслугах» не связаны со слухами о новой волне мобилизации. Он отметил, что на сайте присутствует функция отключения от рассылки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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