Ранее удаление аккаунта было недоступна из-за угрозы взломов
Гражданин России может удалить свой аккаунт на портале «Госуслуги». В этом убедился корреспондент URA.RU.
Учетную запись можно удалить через мобильное приложение и сайт «Госуслуги». Ранее функция была недоступна из-за случаев взлома личных аккаунтов.
Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев отметил, что изменения на «Госуслугах» не связаны со слухами о новой волне мобилизации. Он отметил, что на сайте присутствует функция отключения от рассылки.
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