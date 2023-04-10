«Госуслуги» вернули функцию удаления аккаунта. Скрин 11 апреля 2023 в 08:29 Размер текста - 17 + Ранее удаление аккаунта было недоступна из-за угрозы взломов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Гражданин России может удалить свой аккаунт на портале «Госуслуги». В этом убедился корреспондент URA.RU. Учетную запись можно удалить через мобильное приложение и сайт «Госуслуги». Ранее функция была недоступна из-за случаев взлома личных аккаунтов. Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев отметил, что изменения на «Госуслугах» не связаны со слухами о новой волне мобилизации. Он отметил, что на сайте присутствует функция отключения от рассылки. Фото: скрин «Госуслуг» Гражданин России может удалить свой аккаунт на портале «Госуслуги». В этом убедился корреспондент URA.RU. Учетную запись можно удалить через мобильное приложение и сайт «Госуслуги». Ранее функция была недоступна из-за случаев взлома личных аккаунтов. Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев отметил, что изменения на «Госуслугах» не связаны со слухами о новой волне мобилизации. Он отметил, что на сайте присутствует функция отключения от рассылки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям