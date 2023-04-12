Политолог назвал ловушкой для Киева контрнаступление Украины

Политолог Батурин: Украина лишиться поддержки США после провала контрнаступления

12 апреля 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Украина лишиться поддержки после поражения в весенней компании, отметил политолог Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ попали в ловушку из-за планов контрнаступления весной. Запад перестанет финансировать Украины после провала весеннего наступления. Об этом заявил крымский политолог Денис Батурин. «Киевские власти попали в ловушку с организацией контрнаступления, отсюда и постоянное оттягивание сроков его начала. Они осознают свою неготовность, но к этому шагу их подталкивает в спину Запад», — заявил Денис Батурин, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Западу нужно имиджевая победа, которая покажет оправданность поставок вооружений Украине. В случае поражения во время весенного наступления Украина лишится поддержки США в финансовом плане. В заключение своей речи политолог отметил, что Украина потеряет часть своих территорий. На время зимы наступательные операции по обе стороны конфликта проходили менее активно, чем в другой период. После таяния снега в командовании ВСУ заявили о контрнаступлении. Военные в Херсонской области полностью готовы к наступлению ВСУ, отметил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, у противника нет шансов прорвать российскую линию обороны. Днем ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что по украинским радиочастотам стала распространяться информация о контрнаступлении, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ попали в ловушку из-за планов контрнаступления весной. Запад перестанет финансировать Украины после провала весеннего наступления. Об этом заявил крымский политолог Денис Батурин. «Киевские власти попали в ловушку с организацией контрнаступления, отсюда и постоянное оттягивание сроков его начала. Они осознают свою неготовность, но к этому шагу их подталкивает в спину Запад», — заявил Денис Батурин, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Западу нужно имиджевая победа, которая покажет оправданность поставок вооружений Украине. В случае поражения во время весенного наступления Украина лишится поддержки США в финансовом плане. В заключение своей речи политолог отметил, что Украина потеряет часть своих территорий. На время зимы наступательные операции по обе стороны конфликта проходили менее активно, чем в другой период. После таяния снега в командовании ВСУ заявили о контрнаступлении. Военные в Херсонской области полностью готовы к наступлению ВСУ, отметил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, у противника нет шансов прорвать российскую линию обороны. Днем ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что по украинским радиочастотам стала распространяться информация о контрнаступлении, передает RT.