Политолог назвал ловушкой для Киева контрнаступление Украины

Политолог Батурин: Украина лишиться поддержки США после провала контрнаступления
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Украина лишиться поддержки после поражения в весенней компании, отметил политолог Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ попали в ловушку из-за планов контрнаступления весной. Запад перестанет финансировать Украины после провала весеннего наступления. Об этом заявил крымский политолог Денис Батурин.

«Киевские власти попали в ловушку с организацией контрнаступления, отсюда и постоянное оттягивание сроков его начала. Они осознают свою неготовность, но к этому шагу их подталкивает в спину Запад», — заявил Денис Батурин, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Западу нужно имиджевая победа, которая покажет оправданность поставок вооружений Украине. В случае поражения во время весенного наступления Украина лишится поддержки США в финансовом плане. В заключение своей речи политолог отметил, что Украина потеряет часть своих территорий.

На время зимы наступательные операции по обе стороны конфликта проходили менее активно, чем в другой период. После таяния снега в командовании ВСУ заявили о контрнаступлении.

Военные в Херсонской области полностью готовы к наступлению ВСУ, отметил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, у противника нет шансов прорвать российскую линию обороны. Днем ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что по украинским радиочастотам стала распространяться информация о контрнаступлении, передает RT.

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ВСУ попали в ловушку из-за планов контрнаступления весной. Запад перестанет финансировать Украины после провала весеннего наступления. Об этом заявил крымский политолог Денис Батурин. «Киевские власти попали в ловушку с организацией контрнаступления, отсюда и постоянное оттягивание сроков его начала. Они осознают свою неготовность, но к этому шагу их подталкивает в спину Запад», — заявил Денис Батурин, его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что Западу нужно имиджевая победа, которая покажет оправданность поставок вооружений Украине. В случае поражения во время весенного наступления Украина лишится поддержки США в финансовом плане. В заключение своей речи политолог отметил, что Украина потеряет часть своих территорий. На время зимы наступательные операции по обе стороны конфликта проходили менее активно, чем в другой период. После таяния снега в командовании ВСУ заявили о контрнаступлении. Военные в Херсонской области полностью готовы к наступлению ВСУ, отметил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, у противника нет шансов прорвать российскую линию обороны. Днем ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что по украинским радиочастотам стала распространяться информация о контрнаступлении, передает RT.
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