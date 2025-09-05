Стало известно, чем пермские студенты питаются перед сессией

Перед сессией пермские студенты на 30% чаще заказывают сладости и снеки
Лапша быстрого приготовления присутствует примерно в каждом десятом заказе
Свыше 40% заказов, оформляемых студентами из Перми, проживающими в общежитиях, включают в себя готовые блюда. Лапша быстрого приготовления присутствует примерно в каждом десятом заказе. Наиболее востребованными среди студентов остаются азиатские виды лапши, такие как рамен и вок.

«Студенты преимущественно выбирают продукты, не требующие дополнительной термической обработки. Среди наиболее популярных позиций — пельмени, сосиски, чебупели и чебупиццы. Также высоким спросом пользуется картофельное пюре и растворимый кофе», — пишет «Новый компаньон» со ссылкой на представителей сервиса «Яндекс Лавка». 

Что касается готовых блюд, предпочтения учащихся различных вузов различаются. Так, студенты ВШЭ отдают предпочтение домашней кухне: салатам, крем-супам и шницелям. В то же время учащиеся ПГНИУ чаще делают выбор в пользу блюд с насыщенным вкусом — моркови по-корейски, тайского риса с ананасом и фунчозы по-корейски. Студенты медицинского университета чаще других заказывают блюда на основе макаронных изделий: спагетти Болоньезе, удон с курицей, а также пасту с курицей и соусом песто. Средний чек заказа из пермских общежитий составляет 1300–1400 рублей.

Кроме того, в сервисе отмечают рост спроса на кондитерские изделия и снеки во второй половине декабря — в этот период количество подобных заказов увеличивается на 30%. Именно на это время приходится пик заказов от студентов общежитий.

