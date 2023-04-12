12 апреля 2023

Свердловские храмы подверглись массовым проверкам в преддверии Пасхи

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Клипарт. Магнитогорск, свечи, храм, религия, христианство, православие
Религиозные организации в Нижнем Тагиле и Горноуральске проверили по пожарной безопасности Фото:

Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы в преддверии Пасхи проверили храмы в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе на пожарную безопасность. В ведомстве сообщили, что в ходе рейдов на религиозных объектах выявлены нарушения основных требований.

«Сотрудники пожарного надзора проверили храмы в Нижнем Тагиле и Горноуральске. Оказалось, что в храмах отсутствуют системы противопожарной защиты, а подсвечники и светильники установлены на горючих основаниях», — пишет сообщество «ОНД и ПР Нижний Тагил и ГГО» в соцсети «ВКонтакте».

Также, по данным пожарных инспекторов, в церквях отсутствует свободный доступ к открыванию эвакуационных и аварийных выходов без использования ключа. В некоторых храмах не выполнен ремонт и не проведено обслуживание огнетушителей.

Ранее стало известно, что в 2023 году в религиозных организациях Свердловской области пройдут антитеррористические проверки. В состав комиссии вошли представители министерства общественной безопасности, МЧС и Росгвардии.

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Инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы в преддверии Пасхи проверили храмы в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе на пожарную безопасность. В ведомстве сообщили, что в ходе рейдов на религиозных объектах выявлены нарушения основных требований. «Сотрудники пожарного надзора проверили храмы в Нижнем Тагиле и Горноуральске. Оказалось, что в храмах отсутствуют системы противопожарной защиты, а подсвечники и светильники установлены на горючих основаниях», — пишет сообщество «ОНД и ПР Нижний Тагил и ГГО» в соцсети «ВКонтакте». Также, по данным пожарных инспекторов, в церквях отсутствует свободный доступ к открыванию эвакуационных и аварийных выходов без использования ключа. В некоторых храмах не выполнен ремонт и не проведено обслуживание огнетушителей. Ранее стало известно, что в 2023 году в религиозных организациях Свердловской области пройдут антитеррористические проверки. В состав комиссии вошли представители министерства общественной безопасности, МЧС и Росгвардии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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