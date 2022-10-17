Свердловские храмы проверят на защищенность от террористов

В 2023 году антитеррористические проверки пройдут в религиозных организациях Свердловской области. Соответствующий приказ (документ имеется в распоряжении редакции) подписал и.о министра общественной безопасности региона Александр Кудрявцев. В комиссию войдут представители министерства общественной безопасности, МЧС, Росгвардии.
«Задачами контрольных проверок антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций на территории Свердловской области является выявление и устранение нарушений. Предметом проверок установить соблюдение религиозными организациями, являющимися собственниками объектов или использующими их на ином законном основании, требований в части выполнения организационных и иных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности», — сказано в документе.
Ранее агентство писало, что в рейде по выявлению нелегальных мигрантов, который проводился в мечети на улице Репина в Екатеринбурге, сотрудники ОМОНа, полиции и УФСБ задержали около 500 человек. Целью визита являлось обнаружение нарушителей миграционного законодательства.
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