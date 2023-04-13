Губернатор Махонин вышел на уборку берега реки Кама за три дня до Пасхи. Фото

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Рабочая поездка губернатора Пермского края на строительство зоопарка. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин принял участие в приборке берега Камы Фото:

За три дня до Пасхи губернатор Прикамья Дмитрий Махонин принял участие в субботнике на берегу реки Кама. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«В Чистый четверг с коллегами наводили порядок в краевой столице. Нам не привыкать. Спасибо всем, кто выходит на субботники. Больше дела — меньше слов!» — написал Дмитрий Махонин в мессенджере.

Ранее глава региона призвал мэров в ближайшее время провести субботники на территориях. Об этом он заявил на заседании совета глав в конце марта. В октябре прошлого года Махонин принял участие в субботнике на берегу реки Данилиха. Тогда он подчеркивал, что намерен поддерживать статус лидера среди городов-миллионников России в «зеленом рейтинге».

Дмитрий Махонин вышел на субботник в Перми
Дмитрий Махонин вышел на субботник в Перми
Фото:
Сухие листья были сложены в мусорные мешки
Сухие листья были сложены в мусорные мешки
Фото:

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За три дня до Пасхи губернатор Прикамья Дмитрий Махонин принял участие в субботнике на берегу реки Кама. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «В Чистый четверг с коллегами наводили порядок в краевой столице. Нам не привыкать. Спасибо всем, кто выходит на субботники. Больше дела — меньше слов!» — написал Дмитрий Махонин в мессенджере. Ранее глава региона призвал мэров в ближайшее время провести субботники на территориях. Об этом он заявил на заседании совета глав в конце марта. В октябре прошлого года Махонин принял участие в субботнике на берегу реки Данилиха. Тогда он подчеркивал, что намерен поддерживать статус лидера среди городов-миллионников России в «зеленом рейтинге».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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