Губернатор Махонин вышел на уборку берега реки Кама за три дня до Пасхи. Фото

13 апреля 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин принял участие в приборке берега Камы Фото: Сергей Русанов © URA.RU За три дня до Пасхи губернатор Прикамья Дмитрий Махонин принял участие в субботнике на берегу реки Кама. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «В Чистый четверг с коллегами наводили порядок в краевой столице. Нам не привыкать. Спасибо всем, кто выходит на субботники. Больше дела — меньше слов!» — написал Дмитрий Махонин в мессенджере. Ранее глава региона призвал мэров в ближайшее время провести субботники на территориях. Об этом он заявил на заседании совета глав в конце марта. В октябре прошлого года Махонин принял участие в субботнике на берегу реки Данилиха. Тогда он подчеркивал, что намерен поддерживать статус лидера среди городов-миллионников России в «зеленом рейтинге». Дмитрий Махонин вышел на субботник в Перми Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина Сухие листья были сложены в мусорные мешки Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

За три дня до Пасхи губернатор Прикамья Дмитрий Махонин принял участие в субботнике на берегу реки Кама. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «В Чистый четверг с коллегами наводили порядок в краевой столице. Нам не привыкать. Спасибо всем, кто выходит на субботники. Больше дела — меньше слов!» — написал Дмитрий Махонин в мессенджере. Ранее глава региона призвал мэров в ближайшее время провести субботники на территориях. Об этом он заявил на заседании совета глав в конце марта. В октябре прошлого года Махонин принял участие в субботнике на берегу реки Данилиха. Тогда он подчеркивал, что намерен поддерживать статус лидера среди городов-миллионников России в «зеленом рейтинге».