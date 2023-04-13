За три дня до Пасхи губернатор Прикамья Дмитрий Махонин принял участие в субботнике на берегу реки Кама. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«В Чистый четверг с коллегами наводили порядок в краевой столице. Нам не привыкать. Спасибо всем, кто выходит на субботники. Больше дела — меньше слов!» — написал Дмитрий Махонин в мессенджере.
Ранее глава региона призвал мэров в ближайшее время провести субботники на территориях. Об этом он заявил на заседании совета глав в конце марта. В октябре прошлого года Махонин принял участие в субботнике на берегу реки Данилиха. Тогда он подчеркивал, что намерен поддерживать статус лидера среди городов-миллионников России в «зеленом рейтинге».
За три дня до Пасхи губернатор Прикамья Дмитрий Махонин принял участие в субботнике на берегу реки Кама. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «В Чистый четверг с коллегами наводили порядок в краевой столице. Нам не привыкать. Спасибо всем, кто выходит на субботники. Больше дела — меньше слов!» — написал Дмитрий Махонин в мессенджере. Ранее глава региона призвал мэров в ближайшее время провести субботники на территориях. Об этом он заявил на заседании совета глав в конце марта. В октябре прошлого года Махонин принял участие в субботнике на берегу реки Данилиха. Тогда он подчеркивал, что намерен поддерживать статус лидера среди городов-миллионников России в «зеленом рейтинге».