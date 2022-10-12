Махонин вышел на уборку берега пермской реки. Фото

Губернатор Дмитрий Махонин вышел на уборку берега реки Данилиха
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День знаний в Пермском университете. Пермь, махонин дмитрий
Губернатор прибрал берег реки Данилиха Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в субботнике на берегу реки Данилиха. Сообщение об этом он опубликовал в своем telegram-канале.

«Благодарю всех, кто сегодня вышел на субботник по очистке берега реки Данилиха. Места, где мы убирались, скоро станут особо охраняемой природной территорией регионального значения и войдут в проект по благоустройству долин малых рек «Зеленое кольцо», — сообщается в посте губернатора.

Махонин также отметил, что будет поддерживать статус лидера среди городов-миллионников России в «зеленом рейтинге». Кроме того, губернатор высказался о желании делать краевую столицу «еще зеленее».

Дмитрий Махонин вышел на субботник к реке Данилиха в Перми
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в субботнике на берегу реки Данилиха. Сообщение об этом он опубликовал в своем telegram-канале. «Благодарю всех, кто сегодня вышел на субботник по очистке берега реки Данилиха. Места, где мы убирались, скоро станут особо охраняемой природной территорией регионального значения и войдут в проект по благоустройству долин малых рек «Зеленое кольцо», — сообщается в посте губернатора. Махонин также отметил, что будет поддерживать статус лидера среди городов-миллионников России в «зеленом рейтинге». Кроме того, губернатор высказался о желании делать краевую столицу «еще зеленее».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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