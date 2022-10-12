Махонин вышел на уборку берега пермской реки. Фото

Губернатор Дмитрий Махонин вышел на уборку берега реки Данилиха

12 октября 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

Губернатор прибрал берег реки Данилиха Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в субботнике на берегу реки Данилиха. Сообщение об этом он опубликовал в своем telegram-канале. «Благодарю всех, кто сегодня вышел на субботник по очистке берега реки Данилиха. Места, где мы убирались, скоро станут особо охраняемой природной территорией регионального значения и войдут в проект по благоустройству долин малых рек «Зеленое кольцо», — сообщается в посте губернатора. Махонин также отметил, что будет поддерживать статус лидера среди городов-миллионников России в «зеленом рейтинге». Кроме того, губернатор высказался о желании делать краевую столицу «еще зеленее». Дмитрий Махонин вышел на субботник к реке Данилиха в Перми Telegram-канал Дмитрия Махонина Собранный мусор и старую листву Дмитрий Махонин сложил в мешки Telegram-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в субботнике на берегу реки Данилиха. Сообщение об этом он опубликовал в своем telegram-канале. «Благодарю всех, кто сегодня вышел на субботник по очистке берега реки Данилиха. Места, где мы убирались, скоро станут особо охраняемой природной территорией регионального значения и войдут в проект по благоустройству долин малых рек «Зеленое кольцо», — сообщается в посте губернатора. Махонин также отметил, что будет поддерживать статус лидера среди городов-миллионников России в «зеленом рейтинге». Кроме того, губернатор высказался о желании делать краевую столицу «еще зеленее».