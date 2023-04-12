Сотрудники Росгвардии прибыли на вызов из-за «тревожной кнопки»
В Нижневартовске (ХМАО) клинико-диагностическая лаборатория на улице Чапаева вечером 13 апреля оказалась в оцеплении сотрудников силовых структур. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.
«Лабораторию Чапаева 91а взяли в оцепление сотрудники Росгвардии. Что происходит неизвестно», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU подтвердили, что сотрудники Росгвардии выезжали на место. «Сработала кнопка тревожной сигнализации», — уточнили в ведомстве.
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