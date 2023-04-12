12 апреля 2023

В Нижневартовске силовики оцепили здание лаборатории. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, шеврон росгвардии
Сотрудники Росгвардии прибыли на вызов из-за «тревожной кнопки» Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) клинико-диагностическая лаборатория на улице Чапаева вечером 13 апреля оказалась в оцеплении сотрудников силовых структур. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

«Лабораторию Чапаева 91а взяли в оцепление сотрудники Росгвардии. Что происходит неизвестно», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU подтвердили, что сотрудники Росгвардии выезжали на место. «Сработала кнопка тревожной сигнализации», — уточнили в ведомстве.

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В Нижневартовске (ХМАО) клинико-диагностическая лаборатория на улице Чапаева вечером 13 апреля оказалась в оцеплении сотрудников силовых структур. Об этом местные жители сообщили в соцсетях. «Лабораторию Чапаева 91а взяли в оцепление сотрудники Росгвардии. Что происходит неизвестно», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В пресс-службе УМВД по ХМАО URA.RU подтвердили, что сотрудники Росгвардии выезжали на место. «Сработала кнопка тревожной сигнализации», — уточнили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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