В свердловских храмах прошли массовые проверки перед Пасхой

МЧС перед Пасхой проверило храмы Карпинска, Краснотурьинска и Волчанска

15 апреля 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС проверили свердловские храмы на пожарную безопасность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснотурьинска, Карпинска и Волчанска (Свердловская область) перед Пасхой посетили храмы и проверили их на пожарную безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В храмах Волчанского, Краснотурьинского и Карпинского городских округов в преддверии Пасхи проведены проверки по пожарной безопасности», — пишет сообщество «ОНД И ПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск» в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве добавили, что на время проведения Пасхи на каждом объекте будет дежурить сотрудник МЧС, чтобы предотвратить возникновение возможного пожара. Также спасатели провели инструктаж с представителями духовенств. Сотрудники МЧС рассказали им, как организовать эвакуацию людей из помещений. Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС в преддверии Пасхи проверили храмы в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе на пожарную безопасность. В ведомстве пояснили, что в ходе рейдов на религиозных объектах выявлены нарушения основных требований.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснотурьинска, Карпинска и Волчанска (Свердловская область) перед Пасхой посетили храмы и проверили их на пожарную безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В храмах Волчанского, Краснотурьинского и Карпинского городских округов в преддверии Пасхи проведены проверки по пожарной безопасности», — пишет сообщество «ОНД И ПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск» в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве добавили, что на время проведения Пасхи на каждом объекте будет дежурить сотрудник МЧС, чтобы предотвратить возникновение возможного пожара. Также спасатели провели инструктаж с представителями духовенств. Сотрудники МЧС рассказали им, как организовать эвакуацию людей из помещений. Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС в преддверии Пасхи проверили храмы в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе на пожарную безопасность. В ведомстве пояснили, что в ходе рейдов на религиозных объектах выявлены нарушения основных требований.