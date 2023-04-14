В свердловских храмах прошли массовые проверки перед Пасхой

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Краснотурьинска, Карпинска и Волчанска (Свердловская область) перед Пасхой посетили храмы и проверили их на пожарную безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В храмах Волчанского, Краснотурьинского и Карпинского городских округов в преддверии Пасхи проведены проверки по пожарной безопасности», — пишет сообщество «ОНД И ПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск» в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве добавили, что на время проведения Пасхи на каждом объекте будет дежурить сотрудник МЧС, чтобы предотвратить возникновение возможного пожара.
Также спасатели провели инструктаж с представителями духовенств. Сотрудники МЧС рассказали им, как организовать эвакуацию людей из помещений.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС в преддверии Пасхи проверили храмы в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе на пожарную безопасность. В ведомстве пояснили, что в ходе рейдов на религиозных объектах выявлены нарушения основных требований.
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