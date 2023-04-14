Губернатор Махонин поздравил пермяков с предстоящей Пасхой

15 апреля 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Жителей Прикамья поздравили с Пасхой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с предстоящей Пасхой. Сообщение опубликовано на сайте правительства края. «Великая Пасха — один из самых радостных и вдохновляющих праздников, который способствует объединению людей, укреплению мира и согласия в регионе. Он вызывает светлые чувства, настраивает на добрые дела и мысли. <…> Пусть эти праздничные дни будут наполнены созиданием, теплыми семейными встречами и внимательным отношением к тем, кто сегодня особенно нуждается в поддержке. <…> Христос Воскресе!» — написано в поздравлении губернатора. В Чистый четверг (за три дня до Пасхи) Махонин вышел на субботник на берег реки Кама. Об этом он рассказывал в своем telegram-канале. Ранее горожанам и гостям прикамской столицы сообщили, какие праздничные мероприятия запланированы в Перми 15 и 16 апреля. Пермяков в Пасху позвали плести хвойные венки и хоронить насекомых

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с предстоящей Пасхой. Сообщение опубликовано на сайте правительства края. «Великая Пасха — один из самых радостных и вдохновляющих праздников, который способствует объединению людей, укреплению мира и согласия в регионе. Он вызывает светлые чувства, настраивает на добрые дела и мысли. <…> Пусть эти праздничные дни будут наполнены созиданием, теплыми семейными встречами и внимательным отношением к тем, кто сегодня особенно нуждается в поддержке. <…> Христос Воскресе!» — написано в поздравлении губернатора. В Чистый четверг (за три дня до Пасхи) Махонин вышел на субботник на берег реки Кама. Об этом он рассказывал в своем telegram-канале. Ранее горожанам и гостям прикамской столицы сообщили, какие праздничные мероприятия запланированы в Перми 15 и 16 апреля. Пермяков в Пасху позвали плести хвойные венки и хоронить насекомых