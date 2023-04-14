14 апреля 2023

Губернатор Махонин поздравил пермяков с предстоящей Пасхой

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Пасхальный крестный ход. Екатеринбург, свеча, лампада с огнем, пасха, благодатный огонь
Жителей Прикамья поздравили с Пасхой Фото:

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с предстоящей Пасхой. Сообщение опубликовано на сайте правительства края.

«Великая Пасха — один из самых радостных и вдохновляющих праздников, который способствует объединению людей, укреплению мира и согласия в регионе. Он вызывает светлые чувства, настраивает на добрые дела и мысли. <…> Пусть эти праздничные дни будут наполнены созиданием, теплыми семейными встречами и внимательным отношением к тем, кто сегодня особенно нуждается в поддержке. <…> Христос Воскресе!» — написано в поздравлении губернатора.

В Чистый четверг (за три дня до Пасхи) Махонин вышел на субботник на берег реки Кама. Об этом он рассказывал в своем telegram-канале. Ранее горожанам и гостям прикамской столицы сообщили, какие праздничные мероприятия запланированы в Перми 15 и 16 апреля. Пермяков в Пасху позвали плести хвойные венки и хоронить насекомых

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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с предстоящей Пасхой. Сообщение опубликовано на сайте правительства края. «Великая Пасха — один из самых радостных и вдохновляющих праздников, который способствует объединению людей, укреплению мира и согласия в регионе. Он вызывает светлые чувства, настраивает на добрые дела и мысли. <…> Пусть эти праздничные дни будут наполнены созиданием, теплыми семейными встречами и внимательным отношением к тем, кто сегодня особенно нуждается в поддержке. <…> Христос Воскресе!» — написано в поздравлении губернатора. В Чистый четверг (за три дня до Пасхи) Махонин вышел на субботник на берег реки Кама. Об этом он рассказывал в своем telegram-канале. Ранее горожанам и гостям прикамской столицы сообщили, какие праздничные мероприятия запланированы в Перми 15 и 16 апреля. Пермяков в Пасху позвали плести хвойные венки и хоронить насекомых
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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