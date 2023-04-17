Челябинский школьник попал в реанимацию после курения вейпа

Медики Челябинской областной детской клинической больницы три дня спасали 13-летнего школьника, который отравился вейпом. Подросток находился в реанимации в спутанном сознании — его сопровождали судороги, кровотечение из носа и рвота, сообщили URA.RU 18 апреля в пресс-службе ЧОДКБ.
«13-летнего Пашу обнаружила дома родная сестра. Парень находился в спутанном сознании — его сопровождали судороги, кровотечение из носа и многократная рвота. Из-за тяжелого состояния он не мог объяснить, что с ним происходит», — рассказали медики.
По линии санавиации подросток был доставлен в ЧОДКБ, где за жизнь ребенка боролись в отделении реанимации несколько дней. После стабилизации состояния ребенок рассказал, что приступ случился после употребления вейпа: на протяжении нескольких часов он играл в компьютерные игры и курил.
В результате анализов в крови ребенка был обнаружен критический уровень никотина. Вейпы также оказывают токсичное воздействие на сердечно-сосудистую систему, головной мозг, легкие, отмечает заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии ЧОДКБ Мария Захарова.
11 апреля Госдума приняла законопроект, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. За принятие закона высказалось абсолютное большинство депутатов.
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