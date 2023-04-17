Челябинский школьник попал в реанимацию после курения вейпа

18 апреля 2023 в 12:28 Размер текста - 17 +

В крови ребенка обнаружили критический уровень никотина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Медики Челябинской областной детской клинической больницы три дня спасали 13-летнего школьника, который отравился вейпом. Подросток находился в реанимации в спутанном сознании — его сопровождали судороги, кровотечение из носа и рвота, сообщили URA.RU 18 апреля в пресс-службе ЧОДКБ. «13-летнего Пашу обнаружила дома родная сестра. Парень находился в спутанном сознании — его сопровождали судороги, кровотечение из носа и многократная рвота. Из-за тяжелого состояния он не мог объяснить, что с ним происходит», — рассказали медики. По линии санавиации подросток был доставлен в ЧОДКБ, где за жизнь ребенка боролись в отделении реанимации несколько дней. После стабилизации состояния ребенок рассказал, что приступ случился после употребления вейпа: на протяжении нескольких часов он играл в компьютерные игры и курил. В результате анализов в крови ребенка был обнаружен критический уровень никотина. Вейпы также оказывают токсичное воздействие на сердечно-сосудистую систему, головной мозг, легкие, отмечает заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии ЧОДКБ Мария Захарова. 11 апреля Госдума приняла законопроект, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. За принятие закона высказалось абсолютное большинство депутатов.

Медики Челябинской областной детской клинической больницы три дня спасали 13-летнего школьника, который отравился вейпом. Подросток находился в реанимации в спутанном сознании — его сопровождали судороги, кровотечение из носа и рвота, сообщили URA.RU 18 апреля в пресс-службе ЧОДКБ. «13-летнего Пашу обнаружила дома родная сестра. Парень находился в спутанном сознании — его сопровождали судороги, кровотечение из носа и многократная рвота. Из-за тяжелого состояния он не мог объяснить, что с ним происходит», — рассказали медики. По линии санавиации подросток был доставлен в ЧОДКБ, где за жизнь ребенка боролись в отделении реанимации несколько дней. После стабилизации состояния ребенок рассказал, что приступ случился после употребления вейпа: на протяжении нескольких часов он играл в компьютерные игры и курил. В результате анализов в крови ребенка был обнаружен критический уровень никотина. Вейпы также оказывают токсичное воздействие на сердечно-сосудистую систему, головной мозг, легкие, отмечает заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии ЧОДКБ Мария Захарова. 11 апреля Госдума приняла законопроект, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним. За принятие закона высказалось абсолютное большинство депутатов.