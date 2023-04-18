18 апреля 2023

Авиаперевозчики сохранят из Челябинска полеты в Турцию и полетят в Монголию

© Служба новостей «URA.RU»
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Из Челябинска начнутся полеты в Монголию
Из Челябинска начнутся полеты в Монголию Фото:

Минтранспорта РФ сохранило перевозчикам допуски на полеты из Челябинска в города Турции и выдало разрешение на рейс в Монголию. Эти данные следуют из опубликованного приказа транспортного ведомства.

«Выдать допуск перевозчикам к выполнению регулярных международных воздушных перевозок. Допустить на воздушную линию „Челябинск—Улан-Батор“ авиакомпанию Red Wings», — отмечается в приказе минтранса.

Согласно документу, полеты в Монголию будут осуществляться семь раз в неделю. Тот же перевозчик сохранит полеты в Анталью дважды в неделю. Временный допуск на линии также имеет авиакомпания «Победа» с ежедневными вылетами. В то же время допуска лишили перевозчика Azur Air.

Компании Red Wings продлили временное разрешение на полеты в Стамбул. Срок действия допуска заявлен в три месяца. Частота вылетов составит три раза в неделю.

Согласно данным расписания аэропорта Челябинска, в апреле полеты в Анталью начинают осуществлять компании Turkish Airlines и Red Wings. В Стамбул до октября заявлены рейсы Red Wings. В Монголию в настоящий момент не летает никто.

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Минтранспорта РФ сохранило перевозчикам допуски на полеты из Челябинска в города Турции и выдало разрешение на рейс в Монголию. Эти данные следуют из опубликованного приказа транспортного ведомства. «Выдать допуск перевозчикам к выполнению регулярных международных воздушных перевозок. Допустить на воздушную линию „Челябинск—Улан-Батор“ авиакомпанию Red Wings», — отмечается в приказе минтранса. Согласно документу, полеты в Монголию будут осуществляться семь раз в неделю. Тот же перевозчик сохранит полеты в Анталью дважды в неделю. Временный допуск на линии также имеет авиакомпания «Победа» с ежедневными вылетами. В то же время допуска лишили перевозчика Azur Air. Компании Red Wings продлили временное разрешение на полеты в Стамбул. Срок действия допуска заявлен в три месяца. Частота вылетов составит три раза в неделю. Согласно данным расписания аэропорта Челябинска, в апреле полеты в Анталью начинают осуществлять компании Turkish Airlines и Red Wings. В Стамбул до октября заявлены рейсы Red Wings. В Монголию в настоящий момент не летает никто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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