19 апреля 2023

В Свердловской области в поле нашли снаряд со взрывателем. Фото

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Снаряд нашел мужчина в селе Рудянское (архивное фото) Фото:

В селе Рудянское Свердловской области на территории сельскохозяйственного поля нашли 122-мм артиллерийский снаряд со взрывателем, который мог представлять опасность. Взрывотехники Росгвардии уничтожили найденный боеприпас на месте, сообщили в ведомстве.

«В Управление Росгвардии по Свердловской области поступила информация о найденном снаряде в селе Рудянское. На место выезжала группа разминирования ОМОН „Малахит“. После тщательной подготовки взрывотехники уничтожили найденный боеприпас, который, несмотря на состояние коррозии, мог представлять опасность», — пишет пресс-служба Росгвардии по Уральскому округу в Telegram.

Снаряд нашел местный житель. Он же передал силовикам информацию о находке.

Ранее URA.RU писало, что в Ачитском районе рабочие нашли старый боеприпас. По одной из версий силовиков, снаряд до сих пор мог быть взрывоопасен.

Взрывотехники уничтожили боеприпас на месте
Взрывотехники уничтожили боеприпас на месте
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В селе Рудянское Свердловской области на территории сельскохозяйственного поля нашли 122-мм артиллерийский снаряд со взрывателем, который мог представлять опасность. Взрывотехники Росгвардии уничтожили найденный боеприпас на месте, сообщили в ведомстве. «В Управление Росгвардии по Свердловской области поступила информация о найденном снаряде в селе Рудянское. На место выезжала группа разминирования ОМОН „Малахит“. После тщательной подготовки взрывотехники уничтожили найденный боеприпас, который, несмотря на состояние коррозии, мог представлять опасность», — пишет пресс-служба Росгвардии по Уральскому округу в Telegram. Снаряд нашел местный житель. Он же передал силовикам информацию о находке. Ранее URA.RU писало, что в Ачитском районе рабочие нашли старый боеприпас. По одной из версий силовиков, снаряд до сих пор мог быть взрывоопасен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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