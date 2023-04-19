В селе Рудянское Свердловской области на территории сельскохозяйственного поля нашли 122-мм артиллерийский снаряд со взрывателем, который мог представлять опасность. Взрывотехники Росгвардии уничтожили найденный боеприпас на месте, сообщили в ведомстве.
«В Управление Росгвардии по Свердловской области поступила информация о найденном снаряде в селе Рудянское. На место выезжала группа разминирования ОМОН „Малахит“. После тщательной подготовки взрывотехники уничтожили найденный боеприпас, который, несмотря на состояние коррозии, мог представлять опасность», — пишет пресс-служба Росгвардии по Уральскому округу в Telegram.
Снаряд нашел местный житель. Он же передал силовикам информацию о находке.
Ранее URA.RU писало, что в Ачитском районе рабочие нашли старый боеприпас. По одной из версий силовиков, снаряд до сих пор мог быть взрывоопасен.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.