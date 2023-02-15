Свердловские рабочие наткнулись на закопанную бомбу

Рабочие, проводящие реконструкцию Пермского тракта в Ачитском районе Свердловской области, нашли старый боеприпас, который, по одной из версий силовиков, мог до сих пор быть взрывоопасен. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в свердловском управлении Росгвардии.
«В ходе обследования взрывотехниками ведомства установлено, что найденный предмет является корпусом от снаряда и опасности не представляет. Находка передана сотрудникам органов внутренних дел для проведения дополнительной экспертизы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что подробностей происшествия пока не поступало. На место приезжали врачи специальных служб.
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