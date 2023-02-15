15 февраля 2023

Свердловские рабочие наткнулись на закопанную бомбу

© Служба новостей «URA.RU»
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Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, минирование, саперы, росгвардия, разминирование, прочесывание местности
На место происшествия выехали саперы Росгвардии Фото:

Рабочие, проводящие реконструкцию Пермского тракта в Ачитском районе Свердловской области, нашли старый боеприпас, который, по одной из версий силовиков, мог до сих пор быть взрывоопасен. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в свердловском управлении Росгвардии.

«В ходе обследования взрывотехниками ведомства установлено, что найденный предмет является корпусом от снаряда и опасности не представляет. Находка передана сотрудникам органов внутренних дел для проведения дополнительной экспертизы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что подробностей происшествия пока не поступало. На место приезжали врачи специальных служб.

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Рабочие, проводящие реконструкцию Пермского тракта в Ачитском районе Свердловской области, нашли старый боеприпас, который, по одной из версий силовиков, мог до сих пор быть взрывоопасен. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в свердловском управлении Росгвардии. «В ходе обследования взрывотехниками ведомства установлено, что найденный предмет является корпусом от снаряда и опасности не представляет. Находка передана сотрудникам органов внутренних дел для проведения дополнительной экспертизы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что подробностей происшествия пока не поступало. На место приезжали врачи специальных служб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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