Свердловские рабочие наткнулись на закопанную бомбу

16 февраля 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

На место происшествия выехали саперы Росгвардии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рабочие, проводящие реконструкцию Пермского тракта в Ачитском районе Свердловской области, нашли старый боеприпас, который, по одной из версий силовиков, мог до сих пор быть взрывоопасен. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в свердловском управлении Росгвардии. «В ходе обследования взрывотехниками ведомства установлено, что найденный предмет является корпусом от снаряда и опасности не представляет. Находка передана сотрудникам органов внутренних дел для проведения дополнительной экспертизы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что подробностей происшествия пока не поступало. На место приезжали врачи специальных служб.

Рабочие, проводящие реконструкцию Пермского тракта в Ачитском районе Свердловской области, нашли старый боеприпас, который, по одной из версий силовиков, мог до сих пор быть взрывоопасен. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили в свердловском управлении Росгвардии. «В ходе обследования взрывотехниками ведомства установлено, что найденный предмет является корпусом от снаряда и опасности не представляет. Находка передана сотрудникам органов внутренних дел для проведения дополнительной экспертизы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что подробностей происшествия пока не поступало. На место приезжали врачи специальных служб.