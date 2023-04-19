В Свердловской области на учителя возбудили 6 дел за изнасилование учениц

20 апреля 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

В Талице задержали учителя английского языка, который совращал своих учениц Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Талице (Свердловская область) учитель английского языка на протяжении четырех лет растлевал учениц. В отношении его возбудили шесть уголовных дел за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к сношению. Учитель английского языка Василий пришел работать в одну из школ в Талице в 2015 году. Учреждением руководила его мать. В 2019 году он завел отношения с ученицей, причем сексом с подростком занимался в учительской. «У девочки нет родителей, воспитывала бабушка, которая о происходящем не знала. Даже после расставания мужчина присылал подростку нюдсы (интимные фото — прим.ред.) и шантажировал тем, что об их близости все узнают», — пишет telegram-канал Ural Mash. В январе 2021 года мужчина вступил в отношения с другой ученицей, которой было 14 лет. Он общался с подростком на протяжении полутора лет. В отношении учителя возбудили шесть уголовных дел за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к сношению. В июле 2022 года его посадили в СИЗО, недавно перевели на домашний арест.

В Талице (Свердловская область) учитель английского языка на протяжении четырех лет растлевал учениц. В отношении его возбудили шесть уголовных дел за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к сношению. Учитель английского языка Василий пришел работать в одну из школ в Талице в 2015 году. Учреждением руководила его мать. В 2019 году он завел отношения с ученицей, причем сексом с подростком занимался в учительской. «У девочки нет родителей, воспитывала бабушка, которая о происходящем не знала. Даже после расставания мужчина присылал подростку нюдсы (интимные фото — прим.ред.) и шантажировал тем, что об их близости все узнают», — пишет telegram-канал Ural Mash. В январе 2021 года мужчина вступил в отношения с другой ученицей, которой было 14 лет. Он общался с подростком на протяжении полутора лет. В отношении учителя возбудили шесть уголовных дел за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к сношению. В июле 2022 года его посадили в СИЗО, недавно перевели на домашний арест.