В Свердловской области на учителя возбудили 6 дел за изнасилование учениц

В Талице (Свердловская область) учитель английского языка на протяжении четырех лет растлевал учениц. В отношении его возбудили шесть уголовных дел за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к сношению.
Учитель английского языка Василий пришел работать в одну из школ в Талице в 2015 году. Учреждением руководила его мать. В 2019 году он завел отношения с ученицей, причем сексом с подростком занимался в учительской. «У девочки нет родителей, воспитывала бабушка, которая о происходящем не знала. Даже после расставания мужчина присылал подростку нюдсы (интимные фото — прим.ред.) и шантажировал тем, что об их близости все узнают», — пишет telegram-канал Ural Mash.
В январе 2021 года мужчина вступил в отношения с другой ученицей, которой было 14 лет. Он общался с подростком на протяжении полутора лет.
В отношении учителя возбудили шесть уголовных дел за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к сношению. В июле 2022 года его посадили в СИЗО, недавно перевели на домашний арест.
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