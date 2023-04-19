19 апреля 2023

В Свердловской области на учителя возбудили 6 дел за изнасилование учениц

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ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, доска, егэ, школа, школьники, подготовка к егэ, сдача егэ
В Талице задержали учителя английского языка, который совращал своих учениц Фото:

В Талице (Свердловская область) учитель английского языка на протяжении четырех лет растлевал учениц. В отношении его возбудили шесть уголовных дел за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к сношению.

Учитель английского языка Василий пришел работать в одну из школ в Талице в 2015 году. Учреждением руководила его мать. В 2019 году он завел отношения с ученицей, причем сексом с подростком занимался в учительской. «У девочки нет родителей, воспитывала бабушка, которая о происходящем не знала. Даже после расставания мужчина присылал подростку нюдсы (интимные фото — прим.ред.) и шантажировал тем, что об их близости все узнают», — пишет telegram-канал Ural Mash.

В январе 2021 года мужчина вступил в отношения с другой ученицей, которой было 14 лет. Он общался с подростком на протяжении полутора лет.

В отношении учителя возбудили шесть уголовных дел за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к сношению. В июле 2022 года его посадили в СИЗО, недавно перевели на домашний арест.

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В Талице (Свердловская область) учитель английского языка на протяжении четырех лет растлевал учениц. В отношении его возбудили шесть уголовных дел за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к сношению. Учитель английского языка Василий пришел работать в одну из школ в Талице в 2015 году. Учреждением руководила его мать. В 2019 году он завел отношения с ученицей, причем сексом с подростком занимался в учительской. «У девочки нет родителей, воспитывала бабушка, которая о происходящем не знала. Даже после расставания мужчина присылал подростку нюдсы (интимные фото — прим.ред.) и шантажировал тем, что об их близости все узнают», — пишет telegram-канал Ural Mash. В январе 2021 года мужчина вступил в отношения с другой ученицей, которой было 14 лет. Он общался с подростком на протяжении полутора лет. В отношении учителя возбудили шесть уголовных дел за изнасилование, насильственные действия сексуального характера и понуждение к сношению. В июле 2022 года его посадили в СИЗО, недавно перевели на домашний арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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