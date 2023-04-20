Жители Екатеринбурга заметили рекламу сайта по оказанию эскорт-услуг на странице с доменом городского Цирка. Она была вшита в афишу мероприятия с участием директора цирка Анатолия Марчевского. При этом официальные представители организации заявили, что не имеют к сайту отношения.
«Директор-художественный руководитель Екатеринбургского цирка, народный артист России Анатолий Марчевский в программе „Легенды цирка с Эдгардом Запашным“! Эскорт услуги для состоятельных мужчин. Вы хотите провести вечер, и при этом не желаете тратиться на дорогую еду и выпивку? Нет ничего лучше, чем провести вечер в компании красивой девушки», — говорится в объявлении на фейковом сайте.
Представители Цирка в беседе с URA.RU отметили, что не имеют к сайту отношения и пообещали подготовить комментарий. Официальный сайт организации — circus-ekaterinburg.ru.
Екатеринбургский цирк закрыли на реконструкцию 22 января. Капитальный ремонт займет два года.
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