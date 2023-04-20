На сайте екатеринбургского Цирка заметили рекламу эскорт-услуг. Скрин

21 апреля 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Посетителям сайта с названием екатеринбургского цирка предлагают воспользоваться эскорт-услугами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга заметили рекламу сайта по оказанию эскорт-услуг на странице с доменом городского Цирка. Она была вшита в афишу мероприятия с участием директора цирка Анатолия Марчевского. При этом официальные представители организации заявили, что не имеют к сайту отношения. «Директор-художественный руководитель Екатеринбургского цирка, народный артист России Анатолий Марчевский в программе „Легенды цирка с Эдгардом Запашным“! Эскорт услуги для состоятельных мужчин. Вы хотите провести вечер, и при этом не желаете тратиться на дорогую еду и выпивку? Нет ничего лучше, чем провести вечер в компании красивой девушки», — говорится в объявлении на фейковом сайте. Представители Цирка в беседе с URA.RU отметили, что не имеют к сайту отношения и пообещали подготовить комментарий. Официальный сайт организации — circus-ekaterinburg.ru. Екатеринбургский цирк закрыли на реконструкцию 22 января. Капитальный ремонт займет два года. Бдительные горожане увидели вшитую в афишу рекламу Скрин с фейкового сайта цирка

Жители Екатеринбурга заметили рекламу сайта по оказанию эскорт-услуг на странице с доменом городского Цирка. Она была вшита в афишу мероприятия с участием директора цирка Анатолия Марчевского. При этом официальные представители организации заявили, что не имеют к сайту отношения. «Директор-художественный руководитель Екатеринбургского цирка, народный артист России Анатолий Марчевский в программе „Легенды цирка с Эдгардом Запашным“! Эскорт услуги для состоятельных мужчин. Вы хотите провести вечер, и при этом не желаете тратиться на дорогую еду и выпивку? Нет ничего лучше, чем провести вечер в компании красивой девушки», — говорится в объявлении на фейковом сайте. Представители Цирка в беседе с URA.RU отметили, что не имеют к сайту отношения и пообещали подготовить комментарий. Официальный сайт организации — circus-ekaterinburg.ru. Екатеринбургский цирк закрыли на реконструкцию 22 января. Капитальный ремонт займет два года.