20 апреля 2023

На сайте екатеринбургского Цирка заметили рекламу эскорт-услуг. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-показ нового циркового шоу "Клоун". Екатеринбург, цирк, клоуны
Посетителям сайта с названием екатеринбургского цирка предлагают воспользоваться эскорт-услугами Фото:

Жители Екатеринбурга заметили рекламу сайта по оказанию эскорт-услуг на странице с доменом городского Цирка. Она была вшита в афишу мероприятия с участием директора цирка Анатолия Марчевского. При этом официальные представители организации заявили, что не имеют к сайту отношения.

«Директор-художественный руководитель Екатеринбургского цирка, народный артист России Анатолий Марчевский в программе „Легенды цирка с Эдгардом Запашным“! Эскорт услуги для состоятельных мужчин. Вы хотите провести вечер, и при этом не желаете тратиться на дорогую еду и выпивку? Нет ничего лучше, чем провести вечер в компании красивой девушки», — говорится в объявлении на фейковом сайте.

Представители Цирка в беседе с URA.RU отметили, что не имеют к сайту отношения и пообещали подготовить комментарий. Официальный сайт организации — circus-ekaterinburg.ru.

Екатеринбургский цирк закрыли на реконструкцию 22 января. Капитальный ремонт займет два года.

Бдительные горожане увидели вшитую в афишу рекламу
Бдительные горожане увидели вшитую в афишу рекламу

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Екатеринбурга заметили рекламу сайта по оказанию эскорт-услуг на странице с доменом городского Цирка. Она была вшита в афишу мероприятия с участием директора цирка Анатолия Марчевского. При этом официальные представители организации заявили, что не имеют к сайту отношения. «Директор-художественный руководитель Екатеринбургского цирка, народный артист России Анатолий Марчевский в программе „Легенды цирка с Эдгардом Запашным“! Эскорт услуги для состоятельных мужчин. Вы хотите провести вечер, и при этом не желаете тратиться на дорогую еду и выпивку? Нет ничего лучше, чем провести вечер в компании красивой девушки», — говорится в объявлении на фейковом сайте. Представители Цирка в беседе с URA.RU отметили, что не имеют к сайту отношения и пообещали подготовить комментарий. Официальный сайт организации — circus-ekaterinburg.ru. Екатеринбургский цирк закрыли на реконструкцию 22 января. Капитальный ремонт займет два года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...