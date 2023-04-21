Студентов попросили поделиться мнением о президенте и спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Студенты Уральского государственного горного университета (УГГУ) в Екатеринбурге прошли тестирование, в котором им нужно было рассказать про свое отношение к специальной военной операции и президенту России Владимиру Путину. Об этом URA.RU рассказала одна из учащихся.

«Вот такой опрос нас заставили пройти в университете. Были вопросы про отношение к специальной военной операции, Владимиру Путину, верим ли в угрозу нападения на страну. И странный вопрос про фигуру президента — нужно было выбрать из представленных символов, какой лучше всего подходит к понятию „президент“», — поделилась читательница.

В пресс-службе Горного на запрос корреспондента ответили, что в университете регулярно проводят опросы среди студентов, преподавателей и административного персонала, в том числе анонимные, по самому широкому кругу тем. «Полученная информация используется для разных целей: оценки психоэмоционального состояния студентов и сотрудников для профилактики возможных психологических проблем; повышения качества образовательного процесса; мониторинга общественного мнения и степени осведомленности о происходящих в мире процессах», — пояснили в УГГУ.

Специальная военная операция (СВО) была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что главной целью ВС РФ является защита Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация этой страны.

Студенты рассказали про свое отношение к спецоперации Скрины: читательница URA.RU

Студентов также попросили поделиться мнением о президенте Скрины: читательница URA.RU