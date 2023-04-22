22 апреля 2023
21 апреля 2023

Пермская компания попала в список санкций Зеленского

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский запретил пермской компании пользоваться своими активами в Украине Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский внес в список санкций пермскую компанию «Сириус», которая занимается производством коммуникационного оборудования. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента.

«Общество с ограниченной ответственностью „Сириус“. Местоположение: Пермский край, город Губаха, ул. Суворова, 3А», — указывается в документе. Санкции будут действовать 10 лет.

Согласно санкциям, предприятию запрещено распоряжаться своими активами на территории Украины, выводить оттуда капитал. Также компания не сможет покупать земельные участки в стране.

Ранее URA.RU писало, что Зеленский ввел санкции против пермских компаний «Морион» и «Кама-контракт». Предприятиям запрещено находиться на территории Украины и арендовать госимущество.

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в список санкций пермскую компанию «Сириус», которая занимается производством коммуникационного оборудования. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента. «Общество с ограниченной ответственностью „Сириус“. Местоположение: Пермский край, город Губаха, ул. Суворова, 3А», — указывается в документе. Санкции будут действовать 10 лет. Согласно санкциям, предприятию запрещено распоряжаться своими активами на территории Украины, выводить оттуда капитал. Также компания не сможет покупать земельные участки в стране. Ранее URA.RU писало, что Зеленский ввел санкции против пермских компаний «Морион» и «Кама-контракт». Предприятиям запрещено находиться на территории Украины и арендовать госимущество.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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