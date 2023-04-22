Пермская компания попала в список санкций Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский внес в список санкций пермскую компанию «Сириус», которая занимается производством коммуникационного оборудования. Указ опубликован на официальном сайте украинского президента.
«Общество с ограниченной ответственностью „Сириус“. Местоположение: Пермский край, город Губаха, ул. Суворова, 3А», — указывается в документе. Санкции будут действовать 10 лет.
Согласно санкциям, предприятию запрещено распоряжаться своими активами на территории Украины, выводить оттуда капитал. Также компания не сможет покупать земельные участки в стране.
Ранее URA.RU писало, что Зеленский ввел санкции против пермских компаний «Морион» и «Кама-контракт». Предприятиям запрещено находиться на территории Украины и арендовать госимущество.
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