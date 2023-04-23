Футболист Дзюба признался, что верит в инопланетян

Футболист московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба признался, что верит в существование инопланетян и в параллельные вселенные. Об этом Дзюба заявил после матча с ЦСКА.
«Уверен, что параллельная вселенная существует», — передает слова Артема Дзюбы телеканал «Матч ТВ». Кроме этого футболист добавил, что верит в инопланетян.
Ранее URA.RU сообщало, что Артем Дзюба играл в турецком футбольном клубе «Адана Демирспор» до ноября 2022 года, а в феврале 2023 года подписал контракт с московским «Локомотивом». Также агентство рассказывало, что футболист отказался играть за сборную России, из-за конфликта на Украине, где у него проживают родственники.
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