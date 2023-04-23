23 апреля 2023

Футболист Дзюба признался, что верит в инопланетян

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Чемпионат России 2015-2016: ФК "Урал" - ФК "Зенит". Екатеринбург, дзюба артем
Дзюба заявил, что верит в инопланетян Фото:

Футболист московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба признался, что верит в существование инопланетян и в параллельные вселенные. Об этом Дзюба заявил после матча с ЦСКА.

«Уверен, что параллельная вселенная существует», — передает слова Артема Дзюбы телеканал «Матч ТВ». Кроме этого футболист добавил, что верит в инопланетян.

Ранее URA.RU сообщало, что Артем Дзюба играл в турецком футбольном клубе «Адана Демирспор» до ноября 2022 года, а в феврале 2023 года подписал контракт с московским «Локомотивом». Также агентство рассказывало, что футболист отказался играть за сборную России, из-за конфликта на Украине, где у него проживают родственники.

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Футболист московского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба признался, что верит в существование инопланетян и в параллельные вселенные. Об этом Дзюба заявил после матча с ЦСКА. «Уверен, что параллельная вселенная существует», — передает слова Артема Дзюбы телеканал «Матч ТВ». Кроме этого футболист добавил, что верит в инопланетян. Ранее URA.RU сообщало, что Артем Дзюба играл в турецком футбольном клубе «Адана Демирспор» до ноября 2022 года, а в феврале 2023 года подписал контракт с московским «Локомотивом». Также агентство рассказывало, что футболист отказался играть за сборную России, из-за конфликта на Украине, где у него проживают родственники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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