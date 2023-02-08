Дзюба продолжит карьеру в РПЛ

Дзюба будет играть за московский «Локомотив»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемпионат России 2015-2016: ФК
Артем Дзюба будет играть под номером 7, передает пресс-служба «Локомотива» Фото:

Российский футболист Артем Дзюба продолжит карьеру в московском клубе «Локомотив». Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Пресс-служба „Локомотива“ объявила о подписании контрактов с нападающим Артемом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым», — передает издание. Уточняется, что договоренности со спортсменами рассчитаны до конца этого футбольного сезона. Дзюба будет играть под номером 7, уточнили в издании.

Ранее стало известно, что Дзюба отказался играть за сборную России. Причиной тому стал конфликт на Украине, где у футболиста проживают родственники.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Российский футболист Артем Дзюба продолжит карьеру в московском клубе «Локомотив». Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу клуба. «Пресс-служба „Локомотива“ объявила о подписании контрактов с нападающим Артемом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым», — передает издание. Уточняется, что договоренности со спортсменами рассчитаны до конца этого футбольного сезона. Дзюба будет играть под номером 7, уточнили в издании. Ранее стало известно, что Дзюба отказался играть за сборную России. Причиной тому стал конфликт на Украине, где у футболиста проживают родственники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...