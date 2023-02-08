Дзюба продолжит карьеру в РПЛ

Российский футболист Артем Дзюба продолжит карьеру в московском клубе «Локомотив». Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу клуба.
«Пресс-служба „Локомотива“ объявила о подписании контрактов с нападающим Артемом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым», — передает издание. Уточняется, что договоренности со спортсменами рассчитаны до конца этого футбольного сезона. Дзюба будет играть под номером 7, уточнили в издании.
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Российский футболист Артем Дзюба продолжит карьеру в московском клубе «Локомотив». Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу клуба. «Пресс-служба „Локомотива“ объявила о подписании контрактов с нападающим Артемом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым», — передает издание. Уточняется, что договоренности со спортсменами рассчитаны до конца этого футбольного сезона. Дзюба будет играть под номером 7, уточнили в издании. Ранее стало известно, что Дзюба отказался играть за сборную России. Причиной тому стал конфликт на Украине, где у футболиста проживают родственники.