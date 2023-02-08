Дзюба продолжит карьеру в РПЛ Дзюба будет играть за московский «Локомотив» 08 февраля 2023 в 21:53 Размер текста - 17 + Артем Дзюба будет играть под номером 7, передает пресс-служба «Локомотива» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский футболист Артем Дзюба продолжит карьеру в московском клубе «Локомотив». Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу клуба. «Пресс-служба „Локомотива“ объявила о подписании контрактов с нападающим Артемом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым», — передает издание . Уточняется, что договоренности со спортсменами рассчитаны до конца этого футбольного сезона. Дзюба будет играть под номером 7, уточнили в издании. Ранее стало известно, что Дзюба отказался играть за сборную России. Причиной тому стал конфликт на Украине, где у футболиста проживают родственники. Российский футболист Артем Дзюба продолжит карьеру в московском клубе «Локомотив». Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу клуба. «Пресс-служба „Локомотива“ объявила о подписании контрактов с нападающим Артемом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым», — передает издание. Уточняется, что договоренности со спортсменами рассчитаны до конца этого футбольного сезона. Дзюба будет играть под номером 7, уточнили в издании. Ранее стало известно, что Дзюба отказался играть за сборную России. Причиной тому стал конфликт на Украине, где у футболиста проживают родственники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям