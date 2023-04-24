Суд пересмотрит дело об освобождении соратника Ройзмана*, убившего пенсионерку

25 апреля 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Олег Кинев просил выпустить его из колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев, приговоренный к 16 годам колонии за убийство пенсионерки, попросил выпустить его на свободу раньше срока. Это вопрос пересмотрят в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд направил на новое рассмотрение ходатайство адвоката Олега Кинева о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы», — говорится в сообщении пресс-службы. Дело об освобождении Кинева из колонии заново рассмотрит Тагилстроевский суд Нижнего Тагила. Ранее заседание переносили из-за неявки адвоката. Инцидент, за который осудили Кинева, произошел в 2013 году. Ольга Ледовская обратилась к тогда находившемуся на посту мэра Ройзману и попросила поселить ее в доме пенсионеров. Делом занялся Кинев, на которого позднее пали обвинения в том, что он пытается переписать квартиру пенсионерки на себя. Ледовскую нашли мертвой и задержали Кинева. Он признан виновным в заказном убийстве. * Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев, приговоренный к 16 годам колонии за убийство пенсионерки, попросил выпустить его на свободу раньше срока. Это вопрос пересмотрят в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд направил на новое рассмотрение ходатайство адвоката Олега Кинева о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы», — говорится в сообщении пресс-службы. Дело об освобождении Кинева из колонии заново рассмотрит Тагилстроевский суд Нижнего Тагила. Ранее заседание переносили из-за неявки адвоката. Инцидент, за который осудили Кинева, произошел в 2013 году. Ольга Ледовская обратилась к тогда находившемуся на посту мэра Ройзману и попросила поселить ее в доме пенсионеров. Делом занялся Кинев, на которого позднее пали обвинения в том, что он пытается переписать квартиру пенсионерки на себя. Ледовскую нашли мертвой и задержали Кинева. Он признан виновным в заказном убийстве. * Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.