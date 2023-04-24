24 апреля 2023

Суд пересмотрит дело об освобождении соратника Ройзмана*, убившего пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор по делу Кинева. Екатеринбург, кинев олег
Олег Кинев просил выпустить его из колонии Фото:

Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев, приговоренный к 16 годам колонии за убийство пенсионерки, попросил выпустить его на свободу раньше срока. Это вопрос пересмотрят в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Свердловский областной суд направил на новое рассмотрение ходатайство адвоката Олега Кинева о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы», — говорится в сообщении пресс-службы. Дело об освобождении Кинева из колонии заново рассмотрит Тагилстроевский суд Нижнего Тагила.

Ранее заседание переносили из-за неявки адвоката. Инцидент, за который осудили Кинева, произошел в 2013 году. Ольга Ледовская обратилась к тогда находившемуся на посту мэра Ройзману и попросила поселить ее в доме пенсионеров. Делом занялся Кинев, на которого позднее пали обвинения в том, что он пытается переписать квартиру пенсионерки на себя. Ледовскую нашли мертвой и задержали Кинева. Он признан виновным в заказном убийстве.

* Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Олег Кинев, приговоренный к 16 годам колонии за убийство пенсионерки, попросил выпустить его на свободу раньше срока. Это вопрос пересмотрят в Нижнем Тагиле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Свердловский областной суд направил на новое рассмотрение ходатайство адвоката Олега Кинева о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы», — говорится в сообщении пресс-службы. Дело об освобождении Кинева из колонии заново рассмотрит Тагилстроевский суд Нижнего Тагила. Ранее заседание переносили из-за неявки адвоката. Инцидент, за который осудили Кинева, произошел в 2013 году. Ольга Ледовская обратилась к тогда находившемуся на посту мэра Ройзману и попросила поселить ее в доме пенсионеров. Делом занялся Кинев, на которого позднее пали обвинения в том, что он пытается переписать квартиру пенсионерки на себя. Ледовскую нашли мертвой и задержали Кинева. Он признан виновным в заказном убийстве. * Евгений Ройзман внесен Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...