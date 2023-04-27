Челябинский генерал МВД призвал пресекать любые попытки испортить жителям майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Михаил Скоков распорядился взять под охрану все мемориалы Фото:

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков призвал сотрудников полиции пресекать любые попытки испортить жителям майские праздники. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по вопросам охраны общественного порядка в предстоящие праздники.

«Обеспечить максимальную безопасность граждан, сделать все, чтобы мероприятия прошли без происшествий. Люди ждут праздника, ничто не должно его омрачить. От слаженных совместных действий правоохранительных структур и органов власти зависит атмосфера майских праздников», — заявил Скоков.

В пресс-службе областного главка отметили, что в майские дни в регионе пройдут спортивные и культурные мероприятия: эстафеты, возложения венков к мемориалам и памятникам воинской славы, торжественные марши. Их участниками и зрителями станут сотни тысяч жителей и гости области.

«Брошенные автомобили будут принудительно перемещены. В целях обеспечения безопасности граждан вводятся необходимые ограничения, в том числе на пронос запрещенных предметов. В местах проведения общественных мероприятий будут использоваться металлодетекторы», — добавили в пресс-службе ведомства.

Скоков также распорядился взять под круглосуточную охрану все мемориалы, монументы воинской славы, памятники и места захоронения воинов ВОВ. И поручил проводить эту работу совместно с муниципалитетами с привлечением сотрудников ЧОП, представителями народных дружин и казаков.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков призвал сотрудников полиции пресекать любые попытки испортить жителям майские праздники. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по вопросам охраны общественного порядка в предстоящие праздники. «Обеспечить максимальную безопасность граждан, сделать все, чтобы мероприятия прошли без происшествий. Люди ждут праздника, ничто не должно его омрачить. От слаженных совместных действий правоохранительных структур и органов власти зависит атмосфера майских праздников», — заявил Скоков. В пресс-службе областного главка отметили, что в майские дни в регионе пройдут спортивные и культурные мероприятия: эстафеты, возложения венков к мемориалам и памятникам воинской славы, торжественные марши. Их участниками и зрителями станут сотни тысяч жителей и гости области. «Брошенные автомобили будут принудительно перемещены. В целях обеспечения безопасности граждан вводятся необходимые ограничения, в том числе на пронос запрещенных предметов. В местах проведения общественных мероприятий будут использоваться металлодетекторы», — добавили в пресс-службе ведомства. Скоков также распорядился взять под круглосуточную охрану все мемориалы, монументы воинской славы, памятники и места захоронения воинов ВОВ. И поручил проводить эту работу совместно с муниципалитетами с привлечением сотрудников ЧОП, представителями народных дружин и казаков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...