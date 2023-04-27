Посол США Трейси отрицает русофобию Вашингтона

Посол Трейси: Штаты не считают россиян врагами и не хотят отменить народ России

27 апреля 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

США не хотят отменить народ России, заявила Трейси Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Американцы не считают россиян врагами, несмотря на то, что отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на одной из самых низких точек. Об этом заявила посол США в РФ Линн Трейси. «Я соглашусь с тем, что наши отношения находятся в одной из самых низших точек, которые можно припомнить за очень долгое время. Я бы хотела особо подчеркнуть, что США не рассматривают россиян как врагов», — сообщила Трейси в интервью « Коммерсанту ». Она отметила, в последнее время возникает множество разговоров о русофобии и отмене России, однако это не является целью для американцев. Трейси считает, что одной из причин конфликтных отношений между США и РФ стала неверно истолкованная Москвой ситуация в Украине в 2014 году. Посол отметила, что Россия до сих пор придерживается своей позиции. URA.RU сообщало, что политический координатор постпредства Британии Фергус Экерсли заговорил на русском языке во время заседания Совета безопасности ООН. Таким образом он решил показать, что в Лондоне нет русофобии. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Польша ненавидит россиян и охвачена приступом русофобии, пишет RT.

Американцы не считают россиян врагами, несмотря на то, что отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на одной из самых низких точек. Об этом заявила посол США в РФ Линн Трейси. «Я соглашусь с тем, что наши отношения находятся в одной из самых низших точек, которые можно припомнить за очень долгое время. Я бы хотела особо подчеркнуть, что США не рассматривают россиян как врагов», — сообщила Трейси в интервью «Коммерсанту». Она отметила, в последнее время возникает множество разговоров о русофобии и отмене России, однако это не является целью для американцев. Трейси считает, что одной из причин конфликтных отношений между США и РФ стала неверно истолкованная Москвой ситуация в Украине в 2014 году. Посол отметила, что Россия до сих пор придерживается своей позиции. URA.RU сообщало, что политический координатор постпредства Британии Фергус Экерсли заговорил на русском языке во время заседания Совета безопасности ООН. Таким образом он решил показать, что в Лондоне нет русофобии. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Польша ненавидит россиян и охвачена приступом русофобии, пишет RT.