Песков: участники СВО примут участие в параде на 9 Мая в Москве

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Парад Победы на Красной площади в Москве. Москва, военная техника, армия, парад, танкист, день победы, 9 мая, красная площадь
Участники СВО будут на параде, заявил Дмитрий Песков Фото:

Бойцы из зоны спецоперации примут участие в параде на Красной площади в Москве 9 Мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Они будут представлены, но в деталях это, конечно, к Минобороны. А лучше дождаться самого парада», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участии бойцов из зоны спецоперации в параде 9 Мая. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Бойцы из зоны спецоперации примут участие в параде на Красной площади в Москве 9 Мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Они будут представлены, но в деталях это, конечно, к Минобороны. А лучше дождаться самого парада», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участии бойцов из зоны спецоперации в параде 9 Мая. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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