Песков: участники СВО примут участие в параде на 9 Мая в Москве

Участники СВО будут на параде, заявил Дмитрий Песков
Бойцы из зоны спецоперации примут участие в параде на Красной площади в Москве 9 Мая. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Они будут представлены, но в деталях это, конечно, к Минобороны. А лучше дождаться самого парада», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участии бойцов из зоны спецоперации в параде 9 Мая. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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