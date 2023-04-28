Челябинские прокурор и омбудсмен проверили психоневрологический интернат. Фото

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Южно-Уральский гражданский форум-2022. Челябинск , сударенко юлия
По мнению Сударенко, забота об инвалидах один из главных показателей цивилизованности Фото:

Уполномоченный по правам человека по Челябинской области Юлия Сударенко вместе с прокурором региона Кареном Габриеляном посетила психоневрологический интернат Южноуральска. Омбудсмен выслушала проживающих и проверила работу учреждения.

«Совместно с прокурором Челябинской области Кареном Габриеляном посетили „Южноуральский психоневрологический интернат“. Посмотрели, как организована работа учреждения и провели прием граждан. Мы приятно удивлены», — сообщила Сударенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Омбудсмен сравнила масштаб и ремонт интерната с современными центрами. Она отметила, что в здании не хватает домашнего уюта, но коллектив нацелен на комфорт постояльцев. Среди вопросов на приеме граждан: встречи с родными и посещение храма. Также постояльцев волновали помощь в получении образования и установка спортплощадки во дворе интерната.

Сударенко указала на важность социализации постояльцев, назвав их необычайно светлыми и дружелюбными. Она отметила, что помощь волонтерского движения из-за дефицита кадров будет кстати.

В приеме граждан участвовали Евгений Шумихин, Ярослав Куленко, Юлия Сударенко, Карен Габриелян и Ирина Буторина.
В приеме граждан участвовали Евгений Шумихин, Ярослав Куленко, Юлия Сударенко, Карен Габриелян и Ирина Буторина.
Сударенко заявила, что интернат впечатлил ее с первого взгляда
Сударенко заявила, что интернат впечатлил ее с первого взгляда
Жителей интерната интересует помощь в получении образования и установка спортплощадки
Жителей интерната интересует помощь в получении образования и установка спортплощадки
Омбудсмен отметила то, как персонал заботиться о безопасности и комфорте постояльцев
Омбудсмен отметила то, как персонал заботиться о безопасности и комфорте постояльцев

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Уполномоченный по правам человека по Челябинской области Юлия Сударенко вместе с прокурором региона Кареном Габриеляном посетила психоневрологический интернат Южноуральска. Омбудсмен выслушала проживающих и проверила работу учреждения. «Совместно с прокурором Челябинской области Кареном Габриеляном посетили „Южноуральский психоневрологический интернат“. Посмотрели, как организована работа учреждения и провели прием граждан. Мы приятно удивлены», — сообщила Сударенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Омбудсмен сравнила масштаб и ремонт интерната с современными центрами. Она отметила, что в здании не хватает домашнего уюта, но коллектив нацелен на комфорт постояльцев. Среди вопросов на приеме граждан: встречи с родными и посещение храма. Также постояльцев волновали помощь в получении образования и установка спортплощадки во дворе интерната. Сударенко указала на важность социализации постояльцев, назвав их необычайно светлыми и дружелюбными. Она отметила, что помощь волонтерского движения из-за дефицита кадров будет кстати.
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