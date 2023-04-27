В Нижневартовске суд запретил думе проводить закрытые заседания после жалоб коммунистов. Инсайд

28 апреля 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

Коммунисты отомстили думе Нижневартовска за закрытые заседания, оспорив их в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) коммунисты смогли оспорить пункт регламента городской думы, на основании которого в ней могли проводиться закрытые заседания. Об этом журналисту URA.RU рассказал инсайдер в городском коммунистическом истеблишменте. «Коммунисты отомстили думе Нижневартовска за закрытые заседания. Они выиграли суд и смогли оспорить регламент. Раньше думское большинство имело возможность лишить мандата неугодного депутата на таких заседаниях. Однако суд встал на сторону КПРФ и запретил их проводить», — поделился информатор. По данным собеседника агентства, речь шла о судебном процессе, в котором истцом выступал депутат Тюменской областной думы от компартии Олег Гальченко. Он в разговоре с журналистом подтвердил, что обратился в суд с исковым заявлением и потребовал признать недействительным пункт 2 статьи 12 регламента о закрытых заседаниях и подпункт 10 пункта 1 статьи 7 — об утрате доверия. «Суд лишь частично удовлетворил мои требования. Пункт 2 в части слов „Заседания, отдельные вопросы заседания могут носить закрытый характер по решению большинства присутствующих на заседании комитета депутатов“. Поэтому мы будем обжаловать приговор. В пункте об утрате доверия я не являюсь субъектом, имеющим право на кассацию. Однако в думе Нижневартовска есть фракция КПРФ, в ней два депутата, которые смогут это сделать», — прокомментировал Гальченко. Источник URA.RU, близкий к руководству думы Нижневартовска, сообщил, что они со своей стороны также будут обжаловать решение суда. Официальный комментарий от аппарата думы пообещали дать позже. Ранее URA.RU писало о том, что Гальченко попытался парализовать работу городской думы Нижневартовска. Он настаивал на приостановке работы дума до окончания судебных тяжб по вопросам законности регламента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) коммунисты смогли оспорить пункт регламента городской думы, на основании которого в ней могли проводиться закрытые заседания. Об этом журналисту URA.RU рассказал инсайдер в городском коммунистическом истеблишменте. «Коммунисты отомстили думе Нижневартовска за закрытые заседания. Они выиграли суд и смогли оспорить регламент. Раньше думское большинство имело возможность лишить мандата неугодного депутата на таких заседаниях. Однако суд встал на сторону КПРФ и запретил их проводить», — поделился информатор. По данным собеседника агентства, речь шла о судебном процессе, в котором истцом выступал депутат Тюменской областной думы от компартии Олег Гальченко. Он в разговоре с журналистом подтвердил, что обратился в суд с исковым заявлением и потребовал признать недействительным пункт 2 статьи 12 регламента о закрытых заседаниях и подпункт 10 пункта 1 статьи 7 — об утрате доверия. «Суд лишь частично удовлетворил мои требования. Пункт 2 в части слов „Заседания, отдельные вопросы заседания могут носить закрытый характер по решению большинства присутствующих на заседании комитета депутатов“. Поэтому мы будем обжаловать приговор. В пункте об утрате доверия я не являюсь субъектом, имеющим право на кассацию. Однако в думе Нижневартовска есть фракция КПРФ, в ней два депутата, которые смогут это сделать», — прокомментировал Гальченко. Источник URA.RU, близкий к руководству думы Нижневартовска, сообщил, что они со своей стороны также будут обжаловать решение суда. Официальный комментарий от аппарата думы пообещали дать позже. Ранее URA.RU писало о том, что Гальченко попытался парализовать работу городской думы Нижневартовска. Он настаивал на приостановке работы дума до окончания судебных тяжб по вопросам законности регламента.