Тюменский депутат от КПРФ пытается парализовать работу думы Нижневартовска. Инсайд

22 марта 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

Олег Гальченко судится с мэрией Нижневартовска Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутат Тюменской областной думы от фракции КПРФ Олег Гальченко пытается через суд парализовать работу гордумы Нижневартовска (ХМАО). Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Недавно большинство единороссов проголосовало за возможность лишить мандата оппозиционеров с формулировкой „утрата доверия“. Гальченко оспаривает это в суде и настаивает на приостановке заседаний думы и комитетов до окончания тяжб. В думе Нижневартовска всего два коммуниста, и оба достаточно часто конфликтуют с мэрией. Получается, что из-за поправок в регламенте их можно лишить мандатов, если единороссы всей фракцией проголосуют за отставку», — рассказал инсайдер. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU Гальченко подтвердил факт обращения в суд и сообщил, что его цель — не дестабилизация работы думы. По его мнению, закрытые заседания комитетов нарушают законодательство о свободе информации и препятствует доступу к этой информации граждан. «Нарушаются и мои права, потому что я не смогу присутствовать на закрытых заседаниях. Кроме того, указанная новелла вызывает множество вопросов. Депутата избирает народ, и на каком основании другие депутаты могут требовать его отставки, непонятно. Федеральное законодательство в этом отношении содержит исчерпывающий перечень оснований для прекращения полномочий, и решения думы там нет», — сообщил депутат. В думе Нижневартовска пообещали прокомментировать инцидент позже. Ранее URA.RU писало о том, что депутат думы Нижневартовска от КПРФ Анатолий Криста обвинил мэрию в коррупции. Он пожаловался в прокуратуру на возможное нецелевое расходование средств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Тюменской областной думы от фракции КПРФ Олег Гальченко пытается через суд парализовать работу гордумы Нижневартовска (ХМАО). Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Недавно большинство единороссов проголосовало за возможность лишить мандата оппозиционеров с формулировкой „утрата доверия“. Гальченко оспаривает это в суде и настаивает на приостановке заседаний думы и комитетов до окончания тяжб. В думе Нижневартовска всего два коммуниста, и оба достаточно часто конфликтуют с мэрией. Получается, что из-за поправок в регламенте их можно лишить мандатов, если единороссы всей фракцией проголосуют за отставку», — рассказал инсайдер. В телефонном разговоре с журналистом URA.RU Гальченко подтвердил факт обращения в суд и сообщил, что его цель — не дестабилизация работы думы. По его мнению, закрытые заседания комитетов нарушают законодательство о свободе информации и препятствует доступу к этой информации граждан. «Нарушаются и мои права, потому что я не смогу присутствовать на закрытых заседаниях. Кроме того, указанная новелла вызывает множество вопросов. Депутата избирает народ, и на каком основании другие депутаты могут требовать его отставки, непонятно. Федеральное законодательство в этом отношении содержит исчерпывающий перечень оснований для прекращения полномочий, и решения думы там нет», — сообщил депутат. В думе Нижневартовска пообещали прокомментировать инцидент позже. Ранее URA.RU писало о том, что депутат думы Нижневартовска от КПРФ Анатолий Криста обвинил мэрию в коррупции. Он пожаловался в прокуратуру на возможное нецелевое расходование средств.