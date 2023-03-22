Депутат Тюменской областной думы от фракции КПРФ Олег Гальченко пытается через суд парализовать работу гордумы Нижневартовска (ХМАО). Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.
«Недавно большинство единороссов проголосовало за возможность лишить мандата оппозиционеров с формулировкой „утрата доверия“. Гальченко оспаривает это в суде и настаивает на приостановке заседаний думы и комитетов до окончания тяжб. В думе Нижневартовска всего два коммуниста, и оба достаточно часто конфликтуют с мэрией. Получается, что из-за поправок в регламенте их можно лишить мандатов, если единороссы всей фракцией проголосуют за отставку», — рассказал инсайдер.
В телефонном разговоре с журналистом URA.RU Гальченко подтвердил факт обращения в суд и сообщил, что его цель — не дестабилизация работы думы. По его мнению, закрытые заседания комитетов нарушают законодательство о свободе информации и препятствует доступу к этой информации граждан. «Нарушаются и мои права, потому что я не смогу присутствовать на закрытых заседаниях. Кроме того, указанная новелла вызывает множество вопросов. Депутата избирает народ, и на каком основании другие депутаты могут требовать его отставки, непонятно. Федеральное законодательство в этом отношении содержит исчерпывающий перечень оснований для прекращения полномочий, и решения думы там нет», — сообщил депутат. В думе Нижневартовска пообещали прокомментировать инцидент позже.
Ранее URA.RU писало о том, что депутат думы Нижневартовска от КПРФ Анатолий Криста обвинил мэрию в коррупции. Он пожаловался в прокуратуру на возможное нецелевое расходование средств.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!