Пермский доброволец с позывным «Тихий» рассказал о своем прадедушке, который воевал с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Видео, в котором военнослужащий делится воспоминаниями, подготовлено в рамках проекта «Поколение победителей» ко Дню Победы.
«Александр Андреев в 20 лет в 1941 году, окончив военное училище города Владивосток, отправился на войну защищать Родину от фашистских захватчиков. К сожалению, с фронта он так и не вернулся, пропал без вести», — рассказал пермский боец. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Пермская ЭнZешка».
Ранее жителей края призывали записать видео с поздравлением к 9 Мая для участников спецоперации и всех бойцов из региона, которые сейчас проходят службу. Инициаторами акции выступили прикамские ветераны боевых действий.
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