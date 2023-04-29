29 апреля 2023
28 апреля 2023

Пермский доброволец рассказал о своем прадедушке, который воевал с фашистами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция Корсунь-Шевченковской операции. Свердловская область, Верхняя Пышма, сражение, реконструкция боя, красная армия, вермахт, зимняя война
Пермский боец рассказал о своем прадедушке, который боролся с фашизмом Фото:

Пермский доброволец с позывным «Тихий» рассказал о своем прадедушке, который воевал с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Видео, в котором военнослужащий делится воспоминаниями, подготовлено в рамках проекта «Поколение победителей» ко Дню Победы.

«Александр Андреев в 20 лет в 1941 году, окончив военное училище города Владивосток, отправился на войну защищать Родину от фашистских захватчиков. К сожалению, с фронта он так и не вернулся, пропал без вести», — рассказал пермский боец. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Пермская ЭнZешка».

Ранее жителей края призывали записать видео с поздравлением к 9 Мая для участников спецоперации и всех бойцов из региона, которые сейчас проходят службу. Инициаторами акции выступили прикамские ветераны боевых действий.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский доброволец с позывным «Тихий» рассказал о своем прадедушке, который воевал с фашистами в годы Великой Отечественной войны. Видео, в котором военнослужащий делится воспоминаниями, подготовлено в рамках проекта «Поколение победителей» ко Дню Победы. «Александр Андреев в 20 лет в 1941 году, окончив военное училище города Владивосток, отправился на войну защищать Родину от фашистских захватчиков. К сожалению, с фронта он так и не вернулся, пропал без вести», — рассказал пермский боец. Видеоролик опубликован в telegram-канале «Пермская ЭнZешка». Ранее жителей края призывали записать видео с поздравлением к 9 Мая для участников спецоперации и всех бойцов из региона, которые сейчас проходят службу. Инициаторами акции выступили прикамские ветераны боевых действий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...