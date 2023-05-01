01 мая 2023
30 апреля 2023

Синоптик предсказал свердловчанам погоду, как в тропиках

Синоптик Пулин: в Свердловской области 2 мая ожидается температура до +27 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге 2 мая температура будет до +23 градусов, прогнозирует синоптик Фото:

На территории Свердловской области 2 мая погода будет, как в зоне тропиков. Однако полноценный прогрев ожидается следующим днем, заявил синоптик Алексей Пулин.

«Во второй половине дня практически вся Свердловская область будет расположена в тропической воздушной массе. Полноценный прогрев в Свердловской области ожидается 3 мая, когда адвекция тепла достигнет максимума», — сообщил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По словам синоптика, на территории Свердловской области днем 2 мая ожидается температура от +16 до +27 градусов. При этом в Екатеринбурге Пулин прогнозирует переменную облачность без существенных осадков с температурой от +21 до +23 градусов тепла.

Ранее URA.RU сообщало, что в конце апреля на территории Свердловской области внезапно выпал снег. Также агентство рассказывало, когда на Средний Урал вернется тепло.

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На территории Свердловской области 2 мая погода будет, как в зоне тропиков. Однако полноценный прогрев ожидается следующим днем, заявил синоптик Алексей Пулин. «Во второй половине дня практически вся Свердловская область будет расположена в тропической воздушной массе. Полноценный прогрев в Свердловской области ожидается 3 мая, когда адвекция тепла достигнет максимума», — сообщил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, на территории Свердловской области днем 2 мая ожидается температура от +16 до +27 градусов. При этом в Екатеринбурге Пулин прогнозирует переменную облачность без существенных осадков с температурой от +21 до +23 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что в конце апреля на территории Свердловской области внезапно выпал снег. Также агентство рассказывало, когда на Средний Урал вернется тепло.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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