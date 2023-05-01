Синоптик предсказал свердловчанам погоду, как в тропиках

Синоптик Пулин: в Свердловской области 2 мая ожидается температура до +27 градусов

02 мая 2023 в 06:22 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге 2 мая температура будет до +23 градусов, прогнозирует синоптик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории Свердловской области 2 мая погода будет, как в зоне тропиков. Однако полноценный прогрев ожидается следующим днем, заявил синоптик Алексей Пулин. «Во второй половине дня практически вся Свердловская область будет расположена в тропической воздушной массе. Полноценный прогрев в Свердловской области ожидается 3 мая, когда адвекция тепла достигнет максимума», — сообщил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, на территории Свердловской области днем 2 мая ожидается температура от +16 до +27 градусов. При этом в Екатеринбурге Пулин прогнозирует переменную облачность без существенных осадков с температурой от +21 до +23 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что в конце апреля на территории Свердловской области внезапно выпал снег. Также агентство рассказывало, когда на Средний Урал вернется тепло.

На территории Свердловской области 2 мая погода будет, как в зоне тропиков. Однако полноценный прогрев ожидается следующим днем, заявил синоптик Алексей Пулин. «Во второй половине дня практически вся Свердловская область будет расположена в тропической воздушной массе. Полноценный прогрев в Свердловской области ожидается 3 мая, когда адвекция тепла достигнет максимума», — сообщил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам синоптика, на территории Свердловской области днем 2 мая ожидается температура от +16 до +27 градусов. При этом в Екатеринбурге Пулин прогнозирует переменную облачность без существенных осадков с температурой от +21 до +23 градусов тепла. Ранее URA.RU сообщало, что в конце апреля на территории Свердловской области внезапно выпал снег. Также агентство рассказывало, когда на Средний Урал вернется тепло.