Синоптик предсказал свердловчанам погоду, как в тропиках

На территории Свердловской области 2 мая погода будет, как в зоне тропиков. Однако полноценный прогрев ожидается следующим днем, заявил синоптик Алексей Пулин.
«Во второй половине дня практически вся Свердловская область будет расположена в тропической воздушной массе. Полноценный прогрев в Свердловской области ожидается 3 мая, когда адвекция тепла достигнет максимума», — сообщил Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По словам синоптика, на территории Свердловской области днем 2 мая ожидается температура от +16 до +27 градусов. При этом в Екатеринбурге Пулин прогнозирует переменную облачность без существенных осадков с температурой от +21 до +23 градусов тепла.
Ранее URA.RU сообщало, что в конце апреля на территории Свердловской области внезапно выпал снег. Также агентство рассказывало, когда на Средний Урал вернется тепло.
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