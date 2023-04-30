Свердловчанам раскрыли, когда в регион вернется тепло

В ночь на 2 мая холодный воздух будет полностью вытеснен из Свердловской области в Зауралье. Об этом заявил метеоролог Алексей Пулин.
«Лишь к вечеру понедельника (1 мая — прим. URA.RU.) адвекция тепла начнется и на территорию Свердловской области. В ночь на 2 мая холодный воздух будет полностью вытеснен в Зауралье», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
По словам метеоролога, 1 мая в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и возможен небольшой дождь, температура будет от +11 до +13, а 2 мая будет +24 градуса тепла. При этом на территории Свердловской области Пулин прогнозирует 1 мая температуру от +8 до +18 градусов.
Ранее URA.RU сообщало, что 30 апреля в нескольких городах Свердловской области выпал снег. В частности, снежный покров заметили в Серове, Краснотурьинске, Волчанске и Новой Ляле.
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