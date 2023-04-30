Свердловчанам раскрыли, когда в регион вернется тепло

Метеоролог Пулин: в Свердловскую область тепло вернется 2 мая

01 мая 2023 в 06:37 Размер текста - 17 +

В Свердловскую область теплая погода вернется 2 мая, прогнозирует метеоролог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ночь на 2 мая холодный воздух будет полностью вытеснен из Свердловской области в Зауралье. Об этом заявил метеоролог Алексей Пулин. «Лишь к вечеру понедельника (1 мая — прим. URA.RU.) адвекция тепла начнется и на территорию Свердловской области. В ночь на 2 мая холодный воздух будет полностью вытеснен в Зауралье», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам метеоролога, 1 мая в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и возможен небольшой дождь, температура будет от +11 до +13, а 2 мая будет +24 градуса тепла. При этом на территории Свердловской области Пулин прогнозирует 1 мая температуру от +8 до +18 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что 30 апреля в нескольких городах Свердловской области выпал снег. В частности, снежный покров заметили в Серове, Краснотурьинске, Волчанске и Новой Ляле.

В ночь на 2 мая холодный воздух будет полностью вытеснен из Свердловской области в Зауралье. Об этом заявил метеоролог Алексей Пулин. «Лишь к вечеру понедельника (1 мая — прим. URA.RU.) адвекция тепла начнется и на территорию Свердловской области. В ночь на 2 мая холодный воздух будет полностью вытеснен в Зауралье», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По словам метеоролога, 1 мая в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и возможен небольшой дождь, температура будет от +11 до +13, а 2 мая будет +24 градуса тепла. При этом на территории Свердловской области Пулин прогнозирует 1 мая температуру от +8 до +18 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что 30 апреля в нескольких городах Свердловской области выпал снег. В частности, снежный покров заметили в Серове, Краснотурьинске, Волчанске и Новой Ляле.