В ХМАО под новым брендом открылся магазин Stradivarius

Магазин открылся под брендом Vilet Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Сургуте состоялось открытие бывшего магазина одежды Stradivarius под новым брендом Vilet. Торговая точка вновь работает в ТЦ «Аура».

«Открытые магазины в Сургуте: „Аура“ на Нефтеюганском шоссе, 1», — следует из информации на сайте Vilet. Торговая точка работает с 10 утра до 22:00.

В своих социальных сетях представители торгового центра также анонсировали начало работы магазина. Здесь же готовится к открытию магазин Zara под новым брендом.

Ранее URA.RU рассказывало, что магазины Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, ушедшие из РФ, вновь открываются в стране под новыми брендами. Российский бизнес Inditex приобрела ливанская компания Daher Group.

Иностранные компании приостановили деятельность в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.