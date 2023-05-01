01 мая 2023

В ХМАО под новым брендом открылся магазин Stradivarius

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экстремальный шоппинг в Веер молле, часть 3. Екатеринбург, платье, платья, одежда, магазин, примерка
Магазин открылся под брендом Vilet Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В Сургуте состоялось открытие бывшего магазина одежды Stradivarius под новым брендом Vilet. Торговая точка вновь работает в ТЦ «Аура».

«Открытые магазины в Сургуте: „Аура“ на Нефтеюганском шоссе, 1», — следует из информации на сайте Vilet. Торговая точка работает с 10 утра до 22:00.

В своих социальных сетях представители торгового центра также анонсировали начало работы магазина. Здесь же готовится к открытию магазин Zara под новым брендом.

Ранее URA.RU рассказывало, что магазины Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, ушедшие из РФ, вновь открываются в стране под новыми брендами. Российский бизнес Inditex приобрела ливанская компания Daher Group.

Иностранные компании приостановили деятельность в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте состоялось открытие бывшего магазина одежды Stradivarius под новым брендом Vilet. Торговая точка вновь работает в ТЦ «Аура». «Открытые магазины в Сургуте: „Аура“ на Нефтеюганском шоссе, 1», — следует из информации на сайте Vilet. Торговая точка работает с 10 утра до 22:00. В своих социальных сетях представители торгового центра также анонсировали начало работы магазина. Здесь же готовится к открытию магазин Zara под новым брендом. Ранее URA.RU рассказывало, что магазины Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, ушедшие из РФ, вновь открываются в стране под новыми брендами. Российский бизнес Inditex приобрела ливанская компания Daher Group. Иностранные компании приостановили деятельность в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...