В ХМАО под новым брендом открылся магазин Stradivarius

В Сургуте состоялось открытие бывшего магазина одежды Stradivarius под новым брендом Vilet. Торговая точка вновь работает в ТЦ «Аура».
«Открытые магазины в Сургуте: „Аура“ на Нефтеюганском шоссе, 1», — следует из информации на сайте Vilet. Торговая точка работает с 10 утра до 22:00.
В своих социальных сетях представители торгового центра также анонсировали начало работы магазина. Здесь же готовится к открытию магазин Zara под новым брендом.
Ранее URA.RU рассказывало, что магазины Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, ушедшие из РФ, вновь открываются в стране под новыми брендами. Российский бизнес Inditex приобрела ливанская компания Daher Group.
Иностранные компании приостановили деятельность в России в рамках санкционного давления. Западные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят, а цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины с ЛНР и ДНР.
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