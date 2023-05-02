02 мая 2023
01 мая 2023

Жители города ХМАО жалуются на заваленные мусором детские площадки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, детская площадка, осень, резиновое покрытие
В комментариях подписчики осудили за грязь жителей дома с детьми Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) возмущены большим количеством мусора на детской площадке во дворе дома по улице Мира 98. Соответствующий пост размещен в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

«Суровые детские площадки Нижневартовска! Такая „красота“ во дворе ул. Мира 98», — говорится в сообщении.

В комментариях подписчики раскритиковали жильцов дома, в частности мам и их детей. По их мнению, жильцы сами виноваты в мусоре и могли бы собраться на субботник и все убрать. «А почему бы мамочкам не устроить субботник и убрать весь мусор и будет чисто», — высказалась подписчица под ником Елена. «Так это сами дети и свинячат, приходят туда с конфетами, чипсами, мороженным. Едят и кидают обертки под ноги», — поддержал другой пользователь.

Согласно данным единого реестра Управляющих компаний России, дом находится на обслуживании ООО «УК МЖК-ЛАДЬЯ». Корреспондент URA.RU отправил запрос в организацию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) возле нового дома по улице Ивана Захарова 9/2 отсутствуют баки для крупногабаритного мусора. Новые жители вынуждены складывать бытовые отходы возле дома.

Детская площадка во дворе дома на Мира 98
Детская площадка во дворе дома на Мира 98

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Жители Нижневартовска (ХМАО) возмущены большим количеством мусора на детской площадке во дворе дома по улице Мира 98. Соответствующий пост размещен в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». «Суровые детские площадки Нижневартовска! Такая „красота“ во дворе ул. Мира 98», — говорится в сообщении. В комментариях подписчики раскритиковали жильцов дома, в частности мам и их детей. По их мнению, жильцы сами виноваты в мусоре и могли бы собраться на субботник и все убрать. «А почему бы мамочкам не устроить субботник и убрать весь мусор и будет чисто», — высказалась подписчица под ником Елена. «Так это сами дети и свинячат, приходят туда с конфетами, чипсами, мороженным. Едят и кидают обертки под ноги», — поддержал другой пользователь. Согласно данным единого реестра Управляющих компаний России, дом находится на обслуживании ООО «УК МЖК-ЛАДЬЯ». Корреспондент URA.RU отправил запрос в организацию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) возле нового дома по улице Ивана Захарова 9/2 отсутствуют баки для крупногабаритного мусора. Новые жители вынуждены складывать бытовые отходы возле дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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