Жители города ХМАО жалуются на заваленные мусором детские площадки. Фото

03 мая 2023 в 05:51 Размер текста - 17 +

В комментариях подписчики осудили за грязь жителей дома с детьми Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Нижневартовска (ХМАО) возмущены большим количеством мусора на детской площадке во дворе дома по улице Мира 98. Соответствующий пост размещен в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». «Суровые детские площадки Нижневартовска! Такая „красота“ во дворе ул. Мира 98», — говорится в сообщении. В комментариях подписчики раскритиковали жильцов дома, в частности мам и их детей. По их мнению, жильцы сами виноваты в мусоре и могли бы собраться на субботник и все убрать. «А почему бы мамочкам не устроить субботник и убрать весь мусор и будет чисто», — высказалась подписчица под ником Елена. «Так это сами дети и свинячат, приходят туда с конфетами, чипсами, мороженным. Едят и кидают обертки под ноги», — поддержал другой пользователь. Согласно данным единого реестра Управляющих компаний России, дом находится на обслуживании ООО «УК МЖК-ЛАДЬЯ». Корреспондент URA.RU отправил запрос в организацию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) возле нового дома по улице Ивана Захарова 9/2 отсутствуют баки для крупногабаритного мусора. Новые жители вынуждены складывать бытовые отходы возле дома. Детская площадка во дворе дома на Мира 98 telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия»

Жители Нижневартовска (ХМАО) возмущены большим количеством мусора на детской площадке во дворе дома по улице Мира 98. Соответствующий пост размещен в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». «Суровые детские площадки Нижневартовска! Такая „красота“ во дворе ул. Мира 98», — говорится в сообщении. В комментариях подписчики раскритиковали жильцов дома, в частности мам и их детей. По их мнению, жильцы сами виноваты в мусоре и могли бы собраться на субботник и все убрать. «А почему бы мамочкам не устроить субботник и убрать весь мусор и будет чисто», — высказалась подписчица под ником Елена. «Так это сами дети и свинячат, приходят туда с конфетами, чипсами, мороженным. Едят и кидают обертки под ноги», — поддержал другой пользователь. Согласно данным единого реестра Управляющих компаний России, дом находится на обслуживании ООО «УК МЖК-ЛАДЬЯ». Корреспондент URA.RU отправил запрос в организацию с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) возле нового дома по улице Ивана Захарова 9/2 отсутствуют баки для крупногабаритного мусора. Новые жители вынуждены складывать бытовые отходы возле дома.