02 мая 2023

Силовики задержали компанию, устроившую взрыв в Миассе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Мужчин привлекли к административной ответственности Фото:

Челябинские полицейские задержали двух мужчин из Миасса, которые в ночь на 3 мая взорвали неизвестный предмет во дворе жилого дома по улице Молодежная, чем напугали жителей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сейчас решается вопрос о привлечении их к ответственности.

«В результате принятых мер реагирования правонарушители оперативно были установлены. В отдел полиции доставили двух нетрезвых местных жителей, которые в ночное время во дворе многоквартирного жилого дома использовали пиротехническое изделие», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел ночью. От взрыва сработали сигнализации автомобилей, местные жители были напуганы. Полицейским, в свою очередь, удалось оперативно опросить очевидцев, выяснить приметы нарушителей и направление, в котором они скрылись.

По данным URA.RU, компания решила похулиганить во дворе дома бывшей жены одного из мужчин. После взрыва они начали кричать в окна на верхних этажах.

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Челябинские полицейские задержали двух мужчин из Миасса, которые в ночь на 3 мая взорвали неизвестный предмет во дворе жилого дома по улице Молодежная, чем напугали жителей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сейчас решается вопрос о привлечении их к ответственности. «В результате принятых мер реагирования правонарушители оперативно были установлены. В отдел полиции доставили двух нетрезвых местных жителей, которые в ночное время во дворе многоквартирного жилого дома использовали пиротехническое изделие», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что инцидент произошел ночью. От взрыва сработали сигнализации автомобилей, местные жители были напуганы. Полицейским, в свою очередь, удалось оперативно опросить очевидцев, выяснить приметы нарушителей и направление, в котором они скрылись. По данным URA.RU, компания решила похулиганить во дворе дома бывшей жены одного из мужчин. После взрыва они начали кричать в окна на верхних этажах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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