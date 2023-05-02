Мужчин привлекли к административной ответственности Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Челябинские полицейские задержали двух мужчин из Миасса, которые в ночь на 3 мая взорвали неизвестный предмет во дворе жилого дома по улице Молодежная, чем напугали жителей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сейчас решается вопрос о привлечении их к ответственности.

«В результате принятых мер реагирования правонарушители оперативно были установлены. В отдел полиции доставили двух нетрезвых местных жителей, которые в ночное время во дворе многоквартирного жилого дома использовали пиротехническое изделие», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел ночью. От взрыва сработали сигнализации автомобилей, местные жители были напуганы. Полицейским, в свою очередь, удалось оперативно опросить очевидцев, выяснить приметы нарушителей и направление, в котором они скрылись.

По данным URA.RU, компания решила похулиганить во дворе дома бывшей жены одного из мужчин. После взрыва они начали кричать в окна на верхних этажах.