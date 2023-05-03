Военную технику задействуют в ходе праздничных мероприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В День Победы по центральным улицам Челябинска в ходе парада проедут раритетные танки и самоходная артустановка (САУ) производства концерна «Уралвагонзавод». Об этом сообщил директор по особым поручениям Игорь Мешков.

«В день Победы 20 единиц раритетных танков и САУ концерна „Уралвагонзавод“ пройдут на парадах Победы в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге. Сотрудники предприятий концерна „Уралвагонзавод“ на протяжении многих лет обеспечивают высокую функциональность раритетной военной техники», — рассказал Мешков.

Выбор регионов связан с городами присутствия госкорпорации. Так на «Уралвагонзаводе» делают вклад в дело военно-патриотического воспитания. В Челябинске завод «ЧТЗ-Уралтрак» подготовил к участию в параде три исторические машины. Среди них танки Т-34, ИС-3 и самоходная установка ИСУ-152. Специалисты предприятия сохраняют технику уже свыше 50 лет. Заводские испытатели ухаживают за машинами в течение года.

Раритетная военная техника проедет на параде в Челябинске 9 мая Фото: пресс-служба концерна «Уралвагонзавод»