В День Победы по центральным улицам Челябинска в ходе парада проедут раритетные танки и самоходная артустановка (САУ) производства концерна «Уралвагонзавод». Об этом сообщил директор по особым поручениям Игорь Мешков.
«В день Победы 20 единиц раритетных танков и САУ концерна „Уралвагонзавод“ пройдут на парадах Победы в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге. Сотрудники предприятий концерна „Уралвагонзавод“ на протяжении многих лет обеспечивают высокую функциональность раритетной военной техники», — рассказал Мешков.
Выбор регионов связан с городами присутствия госкорпорации. Так на «Уралвагонзаводе» делают вклад в дело военно-патриотического воспитания. В Челябинске завод «ЧТЗ-Уралтрак» подготовил к участию в параде три исторические машины. Среди них танки Т-34, ИС-3 и самоходная установка ИСУ-152. Специалисты предприятия сохраняют технику уже свыше 50 лет. Заводские испытатели ухаживают за машинами в течение года.
Раритетная военная техника проедет на параде в Челябинске 9 мая
Фото: пресс-служба концерна «Уралвагонзавод»
Танки и самоходные артустановки участвуют в праздничных мероприятиях городов присутствия госкорпорации
В День Победы по центральным улицам Челябинска в ходе парада проедут раритетные танки и самоходная артустановка (САУ) производства концерна «Уралвагонзавод». Об этом сообщил директор по особым поручениям Игорь Мешков. «В день Победы 20 единиц раритетных танков и САУ концерна „Уралвагонзавод“ пройдут на парадах Победы в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге. Сотрудники предприятий концерна „Уралвагонзавод“ на протяжении многих лет обеспечивают высокую функциональность раритетной военной техники», — рассказал Мешков. Выбор регионов связан с городами присутствия госкорпорации. Так на «Уралвагонзаводе» делают вклад в дело военно-патриотического воспитания. В Челябинске завод «ЧТЗ-Уралтрак» подготовил к участию в параде три исторические машины. Среди них танки Т-34, ИС-3 и самоходная установка ИСУ-152. Специалисты предприятия сохраняют технику уже свыше 50 лет. Заводские испытатели ухаживают за машинами в течение года.