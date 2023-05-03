По улицам Челябинска поедут танки. Фото

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Генеральная репетиция парада 9 мая Челябинск, т34, танк
Военную технику задействуют в ходе праздничных мероприятий Фото:

В День Победы по центральным улицам Челябинска в ходе парада проедут раритетные танки и самоходная артустановка (САУ) производства концерна «Уралвагонзавод». Об этом сообщил директор по особым поручениям Игорь Мешков.

«В день Победы 20 единиц раритетных танков и САУ концерна „Уралвагонзавод“ пройдут на парадах Победы в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге. Сотрудники предприятий концерна „Уралвагонзавод“ на протяжении многих лет обеспечивают высокую функциональность раритетной военной техники», — рассказал Мешков.

Выбор регионов связан с городами присутствия госкорпорации. Так на «Уралвагонзаводе» делают вклад в дело военно-патриотического воспитания. В Челябинске завод «ЧТЗ-Уралтрак» подготовил к участию в параде три исторические машины. Среди них танки Т-34, ИС-3 и самоходная установка ИСУ-152. Специалисты предприятия сохраняют технику уже свыше 50 лет. Заводские испытатели ухаживают за машинами в течение года.

Раритетная военная техника проедет на параде в Челябинске 9 мая
Раритетная военная техника проедет на параде в Челябинске 9 мая
Фото:
Танки и самоходные артустановки участвуют в праздничных мероприятиях городов присутствия госкорпорации
Танки и самоходные артустановки участвуют в праздничных мероприятиях городов присутствия госкорпорации
Фото:

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В День Победы по центральным улицам Челябинска в ходе парада проедут раритетные танки и самоходная артустановка (САУ) производства концерна «Уралвагонзавод». Об этом сообщил директор по особым поручениям Игорь Мешков. «В день Победы 20 единиц раритетных танков и САУ концерна „Уралвагонзавод“ пройдут на парадах Победы в Нижнем Тагиле, Челябинске и Санкт-Петербурге. Сотрудники предприятий концерна „Уралвагонзавод“ на протяжении многих лет обеспечивают высокую функциональность раритетной военной техники», — рассказал Мешков. Выбор регионов связан с городами присутствия госкорпорации. Так на «Уралвагонзаводе» делают вклад в дело военно-патриотического воспитания. В Челябинске завод «ЧТЗ-Уралтрак» подготовил к участию в параде три исторические машины. Среди них танки Т-34, ИС-3 и самоходная установка ИСУ-152. Специалисты предприятия сохраняют технику уже свыше 50 лет. Заводские испытатели ухаживают за машинами в течение года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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