Власти Березников рассказали о ситуации в городе после шторма

Аварийные службы Березников восстановили электроснабжение города после шторма

04 мая 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Практически все электроснабжение города уже восстановлено Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Березниках (Пермский край) прошедший 3 мая шторм оставил часть жителей без света и воды. Сразу же после окончания стихийного бедствия городские аварийные службы приступили к устранению последствий и уже практически закончили работу. Об этом рассказал замглавы Березников Александр Пономарев на видео, которое опубликовано в группе администрации Березников в соцсети «ВКонтакте». «В результате погодного катаклизма произошли аварийные события на электросетях высокого напряжения, которые обеспечивают электроснабжения Березников. Вышли из строя распределительные подстанции, которые обеспечивают энергоснабжением ряд объектов водоснабжения. Аварийные службы работали непрерывно», — заявил Пономарев. По словам замглавы, вечером 3 мая у большинства жителей Березников электроснабжение уже было восстановлено. Остальным обещают включить свет днем 4 мая. Прошедший в среду шторм в Березниках стал причиной коммунальных аварий во многих частях города. Сильный ветер срывал провода линий электропередач, валил деревья, дорожные знаки, столбы, срывал кровлю крыш.

В Березниках (Пермский край) прошедший 3 мая шторм оставил часть жителей без света и воды. Сразу же после окончания стихийного бедствия городские аварийные службы приступили к устранению последствий и уже практически закончили работу. Об этом рассказал замглавы Березников Александр Пономарев на видео, которое опубликовано в группе администрации Березников в соцсети «ВКонтакте». «В результате погодного катаклизма произошли аварийные события на электросетях высокого напряжения, которые обеспечивают электроснабжения Березников. Вышли из строя распределительные подстанции, которые обеспечивают энергоснабжением ряд объектов водоснабжения. Аварийные службы работали непрерывно», — заявил Пономарев. По словам замглавы, вечером 3 мая у большинства жителей Березников электроснабжение уже было восстановлено. Остальным обещают включить свет днем 4 мая. Прошедший в среду шторм в Березниках стал причиной коммунальных аварий во многих частях города. Сильный ветер срывал провода линий электропередач, валил деревья, дорожные знаки, столбы, срывал кровлю крыш.