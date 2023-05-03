Жители Березников поделились фото с последствиями шторма в городе

Прошедший шторм в Березниках сносил крыши, деревья и столбы

03 мая 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Сильный ветер сопровождался грозой и дождем Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Березниках (Пермский край) 3 мая прошел шторм. Сильный ветер сносил черепицу с крыш домов, валил деревья, дорожные знаки и линии электропередач. Последствиями природного явления жители города поделились в соцсетях. «Что творится в Березниках?», «У нас света нет», «Унесло мусорку», — делятся впечатлениями горожане в соцсетях. В группе «Типичный Правый Берег ЖК Любимов» в соцсети «ВКонтакте» выложили фото упавшего от ветра столба с линиями электропередач, из-за чего некоторые жители остались без света. Подписчица группы «ЧП Березники» опубликовала фото упавшего дорожного знака, в паблике «Все Березники» пользователь выложил фото поврежденного из-за упавшего дерева автомобиля. Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 3 мая в Березниках наблюдалось усиление юго-западного ветра до 26 метров в секунду. Сильный шторм сопровождался грозами и слабым дождем. Обновлено в 20:43 Глава Березников Алексей Казаченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что из-за шквалистого ветра произошли обрывы на магистральных электросетях, на двух водозаборах остановились насосы. На данный момент идут восстановительные работы.

В Березниках (Пермский край) 3 мая прошел шторм. Сильный ветер сносил черепицу с крыш домов, валил деревья, дорожные знаки и линии электропередач. Последствиями природного явления жители города поделились в соцсетях. «Что творится в Березниках?», «У нас света нет», «Унесло мусорку», — делятся впечатлениями горожане в соцсетях. В группе «Типичный Правый Берег ЖК Любимов» в соцсети «ВКонтакте» выложили фото упавшего от ветра столба с линиями электропередач, из-за чего некоторые жители остались без света. Подписчица группы «ЧП Березники» опубликовала фото упавшего дорожного знака, в паблике «Все Березники» пользователь выложил фото поврежденного из-за упавшего дерева автомобиля. Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 3 мая в Березниках наблюдалось усиление юго-западного ветра до 26 метров в секунду. Сильный шторм сопровождался грозами и слабым дождем. Обновлено в 20:43 Глава Березников Алексей Казаченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что из-за шквалистого ветра произошли обрывы на магистральных электросетях, на двух водозаборах остановились насосы. На данный момент идут восстановительные работы.