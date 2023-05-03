Жители Березников поделились фото с последствиями шторма в городе

Прошедший шторм в Березниках сносил крыши, деревья и столбы
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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, оборванные провода, село малое песьяново, ураган, разрушения
Сильный ветер сопровождался грозой и дождем Фото:

В Березниках (Пермский край) 3 мая прошел шторм. Сильный ветер сносил черепицу с крыш домов, валил деревья, дорожные знаки и линии электропередач. Последствиями природного явления жители города поделились в соцсетях.

«Что творится в Березниках?», «У нас света нет», «Унесло мусорку», — делятся впечатлениями горожане в соцсетях. В группе «Типичный Правый Берег ЖК Любимов» в соцсети «ВКонтакте» выложили фото упавшего от ветра столба с линиями электропередач, из-за чего некоторые жители остались без света. Подписчица группы «ЧП Березники» опубликовала фото упавшего дорожного знака, в паблике «Все Березники» пользователь выложил фото поврежденного из-за упавшего дерева автомобиля.

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 3 мая в Березниках наблюдалось усиление юго-западного ветра до 26 метров в секунду. Сильный шторм сопровождался грозами и слабым дождем.

Обновлено в 20:43

Глава Березников Алексей Казаченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что из-за шквалистого ветра произошли обрывы на магистральных электросетях, на двух водозаборах остановились насосы. На данный момент идут восстановительные работы.

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В Березниках (Пермский край) 3 мая прошел шторм. Сильный ветер сносил черепицу с крыш домов, валил деревья, дорожные знаки и линии электропередач. Последствиями природного явления жители города поделились в соцсетях. «Что творится в Березниках?», «У нас света нет», «Унесло мусорку», — делятся впечатлениями горожане в соцсетях. В группе «Типичный Правый Берег ЖК Любимов» в соцсети «ВКонтакте» выложили фото упавшего от ветра столба с линиями электропередач, из-за чего некоторые жители остались без света. Подписчица группы «ЧП Березники» опубликовала фото упавшего дорожного знака, в паблике «Все Березники» пользователь выложил фото поврежденного из-за упавшего дерева автомобиля. Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 3 мая в Березниках наблюдалось усиление юго-западного ветра до 26 метров в секунду. Сильный шторм сопровождался грозами и слабым дождем. Обновлено в 20:43 Глава Березников Алексей Казаченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что из-за шквалистого ветра произошли обрывы на магистральных электросетях, на двух водозаборах остановились насосы. На данный момент идут восстановительные работы.
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