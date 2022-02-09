09 февраля 2022
08 февраля 2022

Глава Сургута назвал ключевой вызов для мэрии. Задача поставлена президентом РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Охрана в школах. Тюмень , школьники, охрана, ученики, школа
Сургуту требуются еще 35 тысяч школьных мест Фото:

В Сургуте для перевода всех детей на учебу в одну смену нужно ввести 35 тысяч новых школьных мест. Об этом заявил глава города Андрей Филатов во время отчета о проделанной работе за 2021 год.

«Ежегодно мы получаем сотни дополнительных заявок от школьников из других регионов. Это не в счет плановых в начале учебного сезона. От жителей других регионов России, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Только в 2021 году из других территорий приехало 1600 детей. Для нас это серьезный вызов. Для города очень актуальной остается задача организации образовательного процесса детей в одну смену. Чтобы закрыть вопрос нам надо почти 35 тысяч мест. При этом количество мест только растет», — заявил Филатов.

Он также обозначил, что в Сургуте сейчас строятся четыре школы по концессионным соглашениям. В конце 2021 года в мэрию поступила еще одна инициатива по возведению школы на полторы тысячи мест в 38 микрорайоне. «Однако решить такой вопрос только с инструментами концессии невозможно. Нужен более комплексный и широкий набор инструментов. Кроме концессии нужно реализовывать прямые муниципальные или региональные контракты, государственно-частное партнерство, комплексную застройку территории», — прокомментировал глава Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в 2021 году был зафиксирован рекордный наплыв первоклассников в городские школы. В общей сложности в учебные заведения пошли почти семь тысяч учеников. Поручение о переводе всех школ на работу в одну смену к 2025 году дал президент РФ Владимир Путин.

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В Сургуте для перевода всех детей на учебу в одну смену нужно ввести 35 тысяч новых школьных мест. Об этом заявил глава города Андрей Филатов во время отчета о проделанной работе за 2021 год. «Ежегодно мы получаем сотни дополнительных заявок от школьников из других регионов. Это не в счет плановых в начале учебного сезона. От жителей других регионов России, из стран ближнего и дальнего зарубежья. Только в 2021 году из других территорий приехало 1600 детей. Для нас это серьезный вызов. Для города очень актуальной остается задача организации образовательного процесса детей в одну смену. Чтобы закрыть вопрос нам надо почти 35 тысяч мест. При этом количество мест только растет», — заявил Филатов. Он также обозначил, что в Сургуте сейчас строятся четыре школы по концессионным соглашениям. В конце 2021 года в мэрию поступила еще одна инициатива по возведению школы на полторы тысячи мест в 38 микрорайоне. «Однако решить такой вопрос только с инструментами концессии невозможно. Нужен более комплексный и широкий набор инструментов. Кроме концессии нужно реализовывать прямые муниципальные или региональные контракты, государственно-частное партнерство, комплексную застройку территории», — прокомментировал глава Сургута. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте в 2021 году был зафиксирован рекордный наплыв первоклассников в городские школы. В общей сложности в учебные заведения пошли почти семь тысяч учеников. Поручение о переводе всех школ на работу в одну смену к 2025 году дал президент РФ Владимир Путин.
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