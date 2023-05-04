Свердловский губернатор выполнил обещание, которое дал пострадавшим в Сосьве

Детей из погоревшей Сосьвы отправят в детские лагеря и санатории

05 мая 2023 в 10:27 Размер текста - 17 +

Куйвашев встречался с погорельцами из Сосьвы и пообещал им, что детей отправят отдыхать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал получение областным властям: они обязаны предоставить путевки в детские лагеря и санатории детям, которые пострадали от пожаров в Сосьве. Такое обещание он давал на встрече с погорельцами 27 апреля. Об этом сообщает департамент информационной политики. «На протяжении трех смен в загородных организациях Сосьвинского городского округа — „Солнышко“ и „Восход“ — смогут отдохнуть 57 ребят», — рассказали представители правительства. Детей из пострадавших территорий могут принять и лагеря Серовского, Карпинского, Краснотурьинского и Североуральского городских округов. Также 23 ребенка отправятся поправлять здоровье в областные санатории, с ними отправится один из родителей. «Несколько детей с сопровождающими родственниками по инициативе Минздрава РФ уже отправились в Москву, где их ждут в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей», — рассказали в ДИП. Они пройдут полное обследование и лечение. Днем 25 апреля в Сосьве начался крупный пожар, который уничтожил больше 100 домов, а позже спасатели нашли двух погибших. По предварительным данным, пожар начался из-за несоблюдения техники безопасности при сжигании опилок на местной пилораме. Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков прибыли в поселок Сосьва спустя два дня, где встретились с погорельцами. На этой встрече глава региона пообещал, что всем погорельцам помогут, а их детей отправят в детские лагеря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал получение областным властям: они обязаны предоставить путевки в детские лагеря и санатории детям, которые пострадали от пожаров в Сосьве. Такое обещание он давал на встрече с погорельцами 27 апреля. Об этом сообщает департамент информационной политики. «На протяжении трех смен в загородных организациях Сосьвинского городского округа — „Солнышко“ и „Восход“ — смогут отдохнуть 57 ребят», — рассказали представители правительства. Детей из пострадавших территорий могут принять и лагеря Серовского, Карпинского, Краснотурьинского и Североуральского городских округов. Также 23 ребенка отправятся поправлять здоровье в областные санатории, с ними отправится один из родителей. «Несколько детей с сопровождающими родственниками по инициативе Минздрава РФ уже отправились в Москву, где их ждут в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей», — рассказали в ДИП. Они пройдут полное обследование и лечение. Днем 25 апреля в Сосьве начался крупный пожар, который уничтожил больше 100 домов, а позже спасатели нашли двух погибших. По предварительным данным, пожар начался из-за несоблюдения техники безопасности при сжигании опилок на местной пилораме. Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков прибыли в поселок Сосьва спустя два дня, где встретились с погорельцами. На этой встрече глава региона пообещал, что всем погорельцам помогут, а их детей отправят в детские лагеря.