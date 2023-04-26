26 апреля 2023

Свердловский губернатор и глава МЧС РФ встретились с погорельцами из Сосьвы. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве по УрФО с Максимом Решетниковым. Екатеринбург, куйвашев евгений
Куйвашев пообещал, что всем пострадавшим окажут помощь Фото:
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Пожары в Свердловской области

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков прибыли в поселок Сосьва, который 25 апреля пострадал от крупного пожара. Они встретились с пострадавшими. Губернатор пообещал, что всем погорельцам помогут, а их детей отправят в детские лагеря. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Сейчас полностью проводим оценку всех затрат. Сто процентов всем поможем. Сейчас самое главное решить вопрос с детьми — будем отправлять всех по путевкам в школьные лагеря», — заявил Куйвашев.

Ранее стало известно, что Куйвашев облетит поселок Сосьва вместе с главой МЧС России Александром Куренковым. Они приехали на север области после того, как 25 апреля там начался крупный пожар. Огонь уничтожил больше 92 домов, а спасатели нашли двух погибших в завалах. По предварительным данным, пожар начался из-за несоблюдения техники безопасности при сжигании опилок на местной пилораме. Вся последняя информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.

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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков прибыли в поселок Сосьва, который 25 апреля пострадал от крупного пожара. Они встретились с пострадавшими. Губернатор пообещал, что всем погорельцам помогут, а их детей отправят в детские лагеря. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Сейчас полностью проводим оценку всех затрат. Сто процентов всем поможем. Сейчас самое главное решить вопрос с детьми — будем отправлять всех по путевкам в школьные лагеря», — заявил Куйвашев. Ранее стало известно, что Куйвашев облетит поселок Сосьва вместе с главой МЧС России Александром Куренковым. Они приехали на север области после того, как 25 апреля там начался крупный пожар. Огонь уничтожил больше 92 домов, а спасатели нашли двух погибших в завалах. По предварительным данным, пожар начался из-за несоблюдения техники безопасности при сжигании опилок на местной пилораме. Вся последняя информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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