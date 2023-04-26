Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков прибыли в поселок Сосьва, который 25 апреля пострадал от крупного пожара. Они встретились с пострадавшими. Губернатор пообещал, что всем погорельцам помогут, а их детей отправят в детские лагеря. Об этом сообщает департамент информационной политики.
«Сейчас полностью проводим оценку всех затрат. Сто процентов всем поможем. Сейчас самое главное решить вопрос с детьми — будем отправлять всех по путевкам в школьные лагеря», — заявил Куйвашев.
Ранее стало известно, что Куйвашев облетит поселок Сосьва вместе с главой МЧС России Александром Куренковым. Они приехали на север области после того, как 25 апреля там начался крупный пожар. Огонь уничтожил больше 92 домов, а спасатели нашли двух погибших в завалах. По предварительным данным, пожар начался из-за несоблюдения техники безопасности при сжигании опилок на местной пилораме. Вся последняя информация о трагедии в Сосьве — в материале URA.RU.
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