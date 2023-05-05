Под Магнитогорском продают яхту по цене коттеджа. Скрин

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Крым., яхты, балаклава
Яхта оснащена плитой, горячей и холодной водой, грилем и музыкальной системой Фото:

Резидент яхт-клуба на озере Банное вблизи Магнитогорска (Челябинская область) продает яхту Crownlain 315 с местом в клубе за 14 млн 700 тысяч рублей. Информация о продаже судна появилась на популярном сайте объявлений.

«Американская моторная скоростная яхта Crownlain 315 с местом в яхт-клубе „Буревестник“ на озере Банное. Скорость по воде более 100 км в час. Колонки Bravo 3 двухвинтовые, 7енератор 4,5 КВт и масератор», — гласит объявление на сайте «Авито».

На яхте установлены плита на две конфорки, микроволновка, американский гриль, телевизор и беспроводной интернет. Внутри две каюты и кухня. Санузел оснащен вакуумным туалетом, горячей и холодной водой.

Судно ходит на двух стационарных моторах 2 Х MERCRUISER 350 MAG MPI. Каждый из них объемом в 350 «лошадей». Наработка двигателей составляет 220 моточасов. В яхту также встроены картплотер и эхолот.

Судно продают вместе с местом в яхт-клубе «Буревесник»
Судно продают вместе с местом в яхт-клубе «Буревесник»

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Резидент яхт-клуба на озере Банное вблизи Магнитогорска (Челябинская область) продает яхту Crownlain 315 с местом в клубе за 14 млн 700 тысяч рублей. Информация о продаже судна появилась на популярном сайте объявлений. «Американская моторная скоростная яхта Crownlain 315 с местом в яхт-клубе „Буревестник“ на озере Банное. Скорость по воде более 100 км в час. Колонки Bravo 3 двухвинтовые, 7енератор 4,5 КВт и масератор», — гласит объявление на сайте «Авито». На яхте установлены плита на две конфорки, микроволновка, американский гриль, телевизор и беспроводной интернет. Внутри две каюты и кухня. Санузел оснащен вакуумным туалетом, горячей и холодной водой. Судно ходит на двух стационарных моторах 2 Х MERCRUISER 350 MAG MPI. Каждый из них объемом в 350 «лошадей». Наработка двигателей составляет 220 моточасов. В яхту также встроены картплотер и эхолот.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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