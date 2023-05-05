Яхта оснащена плитой, горячей и холодной водой, грилем и музыкальной системой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Резидент яхт-клуба на озере Банное вблизи Магнитогорска (Челябинская область) продает яхту Crownlain 315 с местом в клубе за 14 млн 700 тысяч рублей. Информация о продаже судна появилась на популярном сайте объявлений.

«Американская моторная скоростная яхта Crownlain 315 с местом в яхт-клубе „Буревестник“ на озере Банное. Скорость по воде более 100 км в час. Колонки Bravo 3 двухвинтовые, 7енератор 4,5 КВт и масератор», — гласит объявление на сайте «Авито».

На яхте установлены плита на две конфорки, микроволновка, американский гриль, телевизор и беспроводной интернет. Внутри две каюты и кухня. Санузел оснащен вакуумным туалетом, горячей и холодной водой.

Судно ходит на двух стационарных моторах 2 Х MERCRUISER 350 MAG MPI. Каждый из них объемом в 350 «лошадей». Наработка двигателей составляет 220 моточасов. В яхту также встроены картплотер и эхолот.