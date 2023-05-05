В поселке Буланаш Артемовского городского округа Свердловской области огонь постепенно подбирается к домам местных жителей. Об этом URA.RU сообщил местный житель.
«Огонь постепенно подбирается к домам. Организовали с местными жителями пожарную бригаду в 30 человек», — рассказал агентству житель поселка.
Жители крайне обеспокоены и сетуют, что настроение близко к панике. «Я не знаю, где мы будем жить, если все сгорит», — поделился с URA.RU очевидец пожара.
Местные жители жалуются, что на одном из берегов реки, рядом с поселком отдыхают рыбаки и жгут костры. «Такое ощущение, что людям безразлично, что в области введен режим запрета огня в лесах. Вполне возможно, что из-за таких людей и происходят пожары», — посетовал житель Буланаша.
Корреспондент URA.RU запросил комментарий у пресс-службы МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало о введении в Свердловской области особого противопожарного режима. В связи с повышенной пожароопасностью жителям области запретили посещать природные и лесные парки.
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