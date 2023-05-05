05 мая 2023

В Свердловской области пожар угрожает жилым домам в поселке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Курган, пожарная машина, пожар, огонь, задымление поселка, режим чс
Пожар угрожает жилым домам в поселке Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В поселке Буланаш Артемовского городского округа Свердловской области огонь постепенно подбирается к домам местных жителей. Об этом URA.RU сообщил местный житель.

«Огонь постепенно подбирается к домам. Организовали с местными жителями пожарную бригаду в 30 человек», — рассказал агентству житель поселка.

Жители крайне обеспокоены и сетуют, что настроение близко к панике. «Я не знаю, где мы будем жить, если все сгорит», — поделился с URA.RU очевидец пожара.

Местные жители жалуются, что на одном из берегов реки, рядом с поселком отдыхают рыбаки и жгут костры. «Такое ощущение, что людям безразлично, что в области введен режим запрета огня в лесах. Вполне возможно, что из-за таких людей и происходят пожары», — посетовал житель Буланаша.

Корреспондент URA.RU запросил комментарий у пресс-службы МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о введении в Свердловской области особого противопожарного режима. В связи с повышенной пожароопасностью жителям области запретили посещать природные и лесные парки.

Скрин с объявлением о сборе противопожарной бригады из местных жителей Буланаша
Скрин с объявлением о сборе противопожарной бригады из местных жителей Буланаша
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В поселке Буланаш Артемовского городского округа Свердловской области огонь постепенно подбирается к домам местных жителей. Об этом URA.RU сообщил местный житель. «Огонь постепенно подбирается к домам. Организовали с местными жителями пожарную бригаду в 30 человек», — рассказал агентству житель поселка. Жители крайне обеспокоены и сетуют, что настроение близко к панике. «Я не знаю, где мы будем жить, если все сгорит», — поделился с URA.RU очевидец пожара. Местные жители жалуются, что на одном из берегов реки, рядом с поселком отдыхают рыбаки и жгут костры. «Такое ощущение, что людям безразлично, что в области введен режим запрета огня в лесах. Вполне возможно, что из-за таких людей и происходят пожары», — посетовал житель Буланаша. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у пресс-службы МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о введении в Свердловской области особого противопожарного режима. В связи с повышенной пожароопасностью жителям области запретили посещать природные и лесные парки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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