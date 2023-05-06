06 мая 2023
05 мая 2023

Организация по вывозу мусора требует миллионы с мэрии Березников

В Прикамье организация по вывозу мусора требует миллионы с мэрии Березников
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная уборка электропоездов. Пермь, мусоровоз, вывоз мусора
Пермский регоператор ТКО судится с мэрией Березников из-за долга за вывоз мусора Фото:

В Прикамье регоператор по вывозу мусора подал иск в арбитражный суд на мэрию Березников с требованием выплатить семь с половиной миллионов рублей. Об этом говорится в определении арбитражного суда Пермского края, опубликованном в сервисе СБИС.

«Акционерное общество „Пермский региональный оператор ТКО“ направило иск в арбитражный суд к администрации города Березники о взыскании 7 млн 533 тыс 585 рублей задолженности за услуги по вывозу мусора», — указано в иске.

Согласно определению арбитражного суда, дело назначено к разбирательству на 8 июня в Перми (улица Екатерининская, 177). В документе говорится, что стороны должны заблаговременно до суда произвести сверку взаимных расчетов за спорный период.

Ранее URA.RU писало, что в Александровском округе (Пермский край) были проблемы с вывозом мусора. Погодные условия повлияли на поломки мусоровозов.

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В Прикамье регоператор по вывозу мусора подал иск в арбитражный суд на мэрию Березников с требованием выплатить семь с половиной миллионов рублей. Об этом говорится в определении арбитражного суда Пермского края, опубликованном в сервисе СБИС. «Акционерное общество „Пермский региональный оператор ТКО“ направило иск в арбитражный суд к администрации города Березники о взыскании 7 млн 533 тыс 585 рублей задолженности за услуги по вывозу мусора», — указано в иске. Согласно определению арбитражного суда, дело назначено к разбирательству на 8 июня в Перми (улица Екатерининская, 177). В документе говорится, что стороны должны заблаговременно до суда произвести сверку взаимных расчетов за спорный период. Ранее URA.RU писало, что в Александровском округе (Пермский край) были проблемы с вывозом мусора. Погодные условия повлияли на поломки мусоровозов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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