08 мая 2023
07 мая 2023

Пилотажная группа «Барсы» поднялась в небо над Сургутом. Видео

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Молодёжная акция «Звезда Победы» с участием Губернатора Югры Натальи Комаровой и вело и мотопробег. Сургут, авиашоу, барсы
Самолеты пилотажной группы облетели Сургут Фото:

Пилотажная группа «Барсы» пролетела над Сургутом с портретами участников Великой Отечественной войны в рамках акции «Бессмертный полк в небе Югры». Об этом сообщается в соцсетях.

«Бессмертный полк» в небе над Сургутом!» — подписано видео с участием «Барсов» в telegram-канале SiTV. На фюзеляже самолетов размещено около двух тысяч портретов ветеранов.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова с волонтерами Победы приняла участие в акции «Бессмертный полк в небе Югры». Глава региона облетела Нижневартовск на самолете пилотажной группы «Барсы», на фюзеляже которого был размещен портрет ее деда и других участников Великой Отечественной войны.

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Пилотажная группа «Барсы» пролетела над Сургутом с портретами участников Великой Отечественной войны в рамках акции «Бессмертный полк в небе Югры». Об этом сообщается в соцсетях. «Бессмертный полк» в небе над Сургутом!» — подписано видео с участием «Барсов» в telegram-канале SiTV. На фюзеляже самолетов размещено около двух тысяч портретов ветеранов. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова с волонтерами Победы приняла участие в акции «Бессмертный полк в небе Югры». Глава региона облетела Нижневартовск на самолете пилотажной группы «Барсы», на фюзеляже которого был размещен портрет ее деда и других участников Великой Отечественной войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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