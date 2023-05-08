Пилотажная группа «Барсы» пролетела над Сургутом с портретами участников Великой Отечественной войны в рамках акции «Бессмертный полк в небе Югры». Об этом сообщается в соцсетях.
«Бессмертный полк» в небе над Сургутом!» — подписано видео с участием «Барсов» в telegram-канале SiTV. На фюзеляже самолетов размещено около двух тысяч портретов ветеранов.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова с волонтерами Победы приняла участие в акции «Бессмертный полк в небе Югры». Глава региона облетела Нижневартовск на самолете пилотажной группы «Барсы», на фюзеляже которого был размещен портрет ее деда и других участников Великой Отечественной войны.
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