Украина надеется получить приглашение в НАТО в июле

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, заседание
Киев хочет получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе Фото:

Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Политическое приглашение Украины в НАТО возможно и мы будем его ждать в Вильнюсе. Надеемся, что союзники будут готовы обсудить это на саммите», — сказала Стефанишина в эфире телеканала «Рада».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада четкие гарантии по поводу вступления страны в НАТО после окончания спецоперации. В то же время он признал, что шансы на вступление Украины в НАТО во время конфликта равняются нулю. Издание Le Monde со ссылкой на европейского дипломата писало, что США настроены против вступления Украины в состав Североатлантического альянса. Политолог Геннадий Подлесный считает, что членство Киева в НАТО невозможно из-за отсутствия задокументированной границы с РФ.

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Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. «Политическое приглашение Украины в НАТО возможно и мы будем его ждать в Вильнюсе. Надеемся, что союзники будут готовы обсудить это на саммите», — сказала Стефанишина в эфире телеканала «Рада». Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада четкие гарантии по поводу вступления страны в НАТО после окончания спецоперации. В то же время он признал, что шансы на вступление Украины в НАТО во время конфликта равняются нулю. Издание Le Monde со ссылкой на европейского дипломата писало, что США настроены против вступления Украины в состав Североатлантического альянса. Политолог Геннадий Подлесный считает, что членство Киева в НАТО невозможно из-за отсутствия задокументированной границы с РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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