Украина надеется получить приглашение в НАТО в июле

09 мая 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Киев хочет получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. «Политическое приглашение Украины в НАТО возможно и мы будем его ждать в Вильнюсе. Надеемся, что союзники будут готовы обсудить это на саммите», — сказала Стефанишина в эфире телеканала «Рада». Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада четкие гарантии по поводу вступления страны в НАТО после окончания спецоперации. В то же время он признал, что шансы на вступление Украины в НАТО во время конфликта равняются нулю. Издание Le Monde со ссылкой на европейского дипломата писало, что США настроены против вступления Украины в состав Североатлантического альянса. Политолог Геннадий Подлесный считает, что членство Киева в НАТО невозможно из-за отсутствия задокументированной границы с РФ.

Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. «Политическое приглашение Украины в НАТО возможно и мы будем его ждать в Вильнюсе. Надеемся, что союзники будут готовы обсудить это на саммите», — сказала Стефанишина в эфире телеканала «Рада». Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада четкие гарантии по поводу вступления страны в НАТО после окончания спецоперации. В то же время он признал, что шансы на вступление Украины в НАТО во время конфликта равняются нулю. Издание Le Monde со ссылкой на европейского дипломата писало, что США настроены против вступления Украины в состав Североатлантического альянса. Политолог Геннадий Подлесный считает, что членство Киева в НАТО невозможно из-за отсутствия задокументированной границы с РФ.