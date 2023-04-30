Le Monde: США настроены против вступления Украины в НАТО

США настроены против вступления Украины в состав НАТО. Об этом написали в издании Le Monde со ссылкой на европейского дипломата.
«Пока Варшава и страны Балтии агитируют за вступление своего соседа в НАТО. Соединенные Штаты являются наиболее враждебными», — написали
После начала спецоперации Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке, напоминает VSE42.Ru. Кандидат политических наук Геннадий Подлесный в беседе с URA.RU предполагал, что Киев не может вступить в НАТО, так как не имеет задокументированной границы с Россией.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!