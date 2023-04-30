Le Monde: США настроены против вступления Украины в НАТО

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
США, в отличие от стран Балтии, не желают видеть Украину в НАТО Фото:

США настроены против вступления Украины в состав НАТО. Об этом написали в издании Le Monde со ссылкой на европейского дипломата.

«Пока Варшава и страны Балтии агитируют за вступление своего соседа в НАТО. Соединенные Штаты являются наиболее враждебными», — написали в издании. Также в материале отметили, что за настроениями Вашингтона начала следовать Германия.

После начала спецоперации Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке, напоминает VSE42.Ru. Кандидат политических наук Геннадий Подлесный в беседе с URA.RU предполагал, что Киев не может вступить в НАТО, так как не имеет задокументированной границы с Россией.

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США настроены против вступления Украины в состав НАТО. Об этом написали в издании Le Monde со ссылкой на европейского дипломата. «Пока Варшава и страны Балтии агитируют за вступление своего соседа в НАТО. Соединенные Штаты являются наиболее враждебными», — написали в издании. Также в материале отметили, что за настроениями Вашингтона начала следовать Германия. После начала спецоперации Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке, напоминает VSE42.Ru. Кандидат политических наук Геннадий Подлесный в беседе с URA.RU предполагал, что Киев не может вступить в НАТО, так как не имеет задокументированной границы с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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