Le Monde: США настроены против вступления Украины в НАТО

30 апреля 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

США, в отличие от стран Балтии, не желают видеть Украину в НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины США настроены против вступления Украины в состав НАТО. Об этом написали в издании Le Monde со ссылкой на европейского дипломата. «Пока Варшава и страны Балтии агитируют за вступление своего соседа в НАТО. Соединенные Штаты являются наиболее враждебными», — написали в издании . Также в материале отметили, что за настроениями Вашингтона начала следовать Германия. После начала спецоперации Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке, напоминает VSE42.Ru. Кандидат политических наук Геннадий Подлесный в беседе с URA.RU предполагал, что Киев не может вступить в НАТО, так как не имеет задокументированной границы с Россией.

США настроены против вступления Украины в состав НАТО. Об этом написали в издании Le Monde со ссылкой на европейского дипломата. «Пока Варшава и страны Балтии агитируют за вступление своего соседа в НАТО. Соединенные Штаты являются наиболее враждебными», — написали в издании. Также в материале отметили, что за настроениями Вашингтона начала следовать Германия. После начала спецоперации Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке, напоминает VSE42.Ru. Кандидат политических наук Геннадий Подлесный в беседе с URA.RU предполагал, что Киев не может вступить в НАТО, так как не имеет задокументированной границы с Россией.