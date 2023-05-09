09 мая 2023

Ущерб свердловских предприятий от кибератак составил сотни миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Интернет. Екатеринбург, сеть, взлом, атака, программирование, киберпиратство, хакерство, киберпреступность, матрица, компьютер, хакер
Число атак на свердловские предприятия продолжает увеличиваться Фото:

Число кибератак на предприятия Свердловской области продолжает увеличиваться. Сумма ущерба составила сотни миллионов рублей, сообщил специалист по информационной безопасности, сотрудник УрФО Борис Фадичев.

«Если мы говорим по РФ, то общий ущерб за 2022 год составил порядка 170 млрд рублей. Региональная статистика еще не выстроена, но это десятки — сотни миллионов рублей. При этом ситуация улучшается — и компании, которые занимаются предотвращением киберпреступлений, и различные органы власти [все лучше] идентифицируют большое количество фишинговых сайтов», — рассказал Фадичев на пресс-конференции ТАСС.

Чаще всего киберпреступники атаковали предприятия финансового сектора и те, которые занимаются кадровыми вопросами. Атак становится больше, но и реагирование становится лучше, добавил Фадичев.

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Число кибератак на предприятия Свердловской области продолжает увеличиваться. Сумма ущерба составила сотни миллионов рублей, сообщил специалист по информационной безопасности, сотрудник УрФО Борис Фадичев. «Если мы говорим по РФ, то общий ущерб за 2022 год составил порядка 170 млрд рублей. Региональная статистика еще не выстроена, но это десятки — сотни миллионов рублей. При этом ситуация улучшается — и компании, которые занимаются предотвращением киберпреступлений, и различные органы власти [все лучше] идентифицируют большое количество фишинговых сайтов», — рассказал Фадичев на пресс-конференции ТАСС. Чаще всего киберпреступники атаковали предприятия финансового сектора и те, которые занимаются кадровыми вопросами. Атак становится больше, но и реагирование становится лучше, добавил Фадичев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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